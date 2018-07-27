"Матрос Железняк и (идоло)Поклонская": раскол в Единой России

Наталья Поклонская, единственная из депутатов "Единой России" проголосовавшая 19 июля против повышения пенсионного возраста, и Сергей Железняк, один из тех, кто сознательно прогулял голосование, подверглись внутрипартийной обструкции, причем с разным результатом. Железняк написал заявление о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии (но, кажется, вовсе выходить из нее не намерен). Поклонская, которой лидер фракции Сергей Неверов посоветовал подумать о сдаче мандата, отказалась покинуть партию: "Мне доверили участок работы. Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому – нет", – сказала она журналистам в четверг. А в среду депутаты сорвали заседание Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую возглавляет бывший крымский прокурор: из 17 ее членов на заседание явились только двое – депутаты от КПРФ и "Справедливой России". Ведомости, со ссылкой на источники, пишут, что это было сознательным бойкотом.

О том, что демарш Поклонской и Железняка – отражение раскола в "Единой России", пишут даже прокремлевские политологи:

Сергей Марков:

Сергей Железняк, который отказался голосовать за пенсионную реформу, подал в отставку со всех постов в Единой России. Маленький, но раскол партии есть. И не по вопросу пенсионной реформы. Знаю, что депутатов Единой России, которые против пенсионной реформы в ее нынешней, нарочито радикальной форме, много. Даже, думаю, большинство. Но они голосовали за нее, потому что побоялись высказать свое мнение в противоречии с мнением правительства, публично. Поэтому это раскол не за или против увеличения пенсионного возраста. А за или против отстаивания публично своих взглядов. Не уверен, что такой состав партии укрепляет ее политический ресурс. Вымывание из партии ярких людей со своей позицией и выдвижение на позиции политических чиновников приспособленцев, это болезнь многих партий власти. И если руководство Единой России хочет сделать партию сильной, оно должно решать эту проблему. Возможно, самую серьезную проблему партии власти.

Руслан Осташко

После отказа голосовать за пенсионную реформу Железняк подал в отставку с поста замсекретаря генсовета «Единой России».

К сожалению, вынужден констатировать, что на лицо деградация Единой России. Если два года назад я сам лично участвовал в открытых праймериз этой партии будучи беспартийным и тогда конструктивная критика только приветствовалась, то сейчас партия превращается в инструмент, который голосует исключительно по команде сверху.

И если в 2016 году, когда Медведев приезжал в Севастополь непосредственно перед предварительным голосованием, ему можно было задать абсолютно любой вопрос и сам говорил об открытости и конкурентности, то сейчас видных деятелей партии вынуждают уйти с занимаемых постов из-за того, что они отказываются голосовать за пенсионную реформу в том виде, в котором она представлена сейчас.

Разве это нормально? Что случилось за эти два года с партией?

Никогда не являлся сторонником перехода на личности, но связываю эти изменения исключительно со сменой руководства. Турчак своим приходом принес не мало надежд на движение вперед, но такой деградации мало кто ожидал. Однозначно, при Неверове такого не было.

И когда последние два года анонимные телеграм-каналы писали, что "партию забирают у Володина", то тогда хотелось махнуть на это рукой и сказать, что партия не может принадлежать одному человеку, на то она и партия. Что есть разные видения разных людей и партия всегда должна выбирать не между конкретными людьми, а между идеями. Какая идея у партии сейчас? Голосовать по указке сверху и засунуть свое личное мнение подальше? А если те, кто указывают сверху ошибаются? Или это невозможно в нынешней структуре?

Всё понимаю - и партийная дисциплина, и решения руководства, которые не обсуждаются, и давление со стороны Администрации президента. Но разве не должны люди оставаться людьми, а не машинками для голосования?

Я знаю, что у меня в друзьях не мало представителей этой организации, ответьте, пожалуйста. Можно в личку.

Некоторые готовы теперь считать Железняка и Поклонскую если ли не героями, то рукопожатными людьми:

Виктор Нескучаев

Сергей Железняк уходит из "Единой России" он был единственным, кто не голосовал за пенсионную реформу. Не будем давать оценок самому законопроекту. Скажу о депутате. Он сегодня подал заявление об уходе с поста замсекретаря Генсовета Партии. Мне кажется, очень достойный шаг. Ведь как ни крути, он нарушил партийную дисциплину. Не рубит с плеча, не устраивает скандалов. Просто твёрдо показывает свою позицию. Уважаю.

Александр Сухарев

Железняк ушел с партийного поста. Жаль, очень жаль. Мне он видится очень толковым и рассудительным человеком. Больше бы таки людей в управленцы надо

Кирилл Шулика

Она политик... Чуждый мне, но у нее в партии больше политиков нет, есть роботы для голосования.

Леонид Павлючик

Наталья Поклонская, скандально прославившаяся преследованием невинного, хотя и маловысокохудожественного фильма "Матильда", единственная из членов ЕР проголосовала против людоедского закона о повышении пенсионного возраста. Ей грозят нешуточные санкции со стороны сервильного большинства. И если вся фракция ЕР против Поклонской, то в данном конкретном случае я -- за нее.

Впрочем, далеко не все готовы простить депутатам за один аккуратный демарш все прошлые действия:

Слава Рабинович

Не верьте тем т.н. «депутатам» любой из т.н. «парламентских партий», которые проголосовали против пенсионной аферы. Они просто переобуваются в воздухе, потому что чувствуют, что реально запахло палёным. Это такие же временщики и коньюктурщики, как и все остальные, которые «за», только вместо нуля извилин у них есть одна. Они приняли активное участие в разрушении российского государства, нанеся непоправимый исторический ущерб нашей стране. Они, как и все другие из их банды, должны быть на скамье подсудимых, потом в тюрьме, и люстрированы. Там у них абсолютно нечего искать – никакой благодетели, кроме мандовошек. Железняк, Поклонская и прочая нечисть – всего лишь отдельные разновидности лобковых вшей в больных промежностях путинской России.

Распространено мнение, что дело вовсе не в принципиальности, а просто конъюнктура меняется, и кто-то почувствовал это раньше:

Геннадий Вольман

Видный едрос Железняк использовал момент с пенсиями, чтобы соскочить.

Он уходит с партийного поста, а там и вовсе поди сольется за границу, к деньгам и семье.

Потому что Железняк - жулик и вор, но не дурак.

Дураки - те, кто верят железнякам и их начальникам, Путину и Медведеву.

Илья Вайцман

Вопрос: что случилось с автором ряда одиозных законов "депутатом" Железняком, что он аж открыто саботировал голосование за пенсионное ограбление, и мало того - еще подал в отставку с поста зампредполитсовета ЕР?

Чего это он начал так активно в сторону отползать? Почуял что-то нижними полушариями мозга или уже точно знает, что пора в кусты?

Разумеется, находятся те, кто строит самые неожиданные версии. Например, что Сергей Железняк в самом деле заболел:

Федор Бирюков

Как сообщают мои источники, отставка Сергея Железняка с поста замсекретаря Генсовета ЕР может быть связана с состоянием его здоровья, а не с позицией депутата по повышению пенсионного возраста. Впрочем, пока что это непроверенные слухи. В любом случае, уход видного единоросса, которого называли идеологом «партии власти», уже используется как яркий информационный повод в борьбе различных групп высшей политической лиги РФ. «Единая Россия» всё больше будет выполнять роль «тёмной стороны» и дистанцироваться от Президента. По аналогии с библейским ветхозаветным ритуалом, партия является «медведем отпущения» со всеми вытекающими нюансами. При этом, как КПСС в 1990-91 гг., ЕР может в дальнейшем стать плацдармом для радикального внутриэлитного раскола с участием зарубежных центров влияния. В этой связи оптимальным решением с точки зрения российских национальных интересов станет появление альтернативной политической силы, которая на парламентских выборах 2021 года составит реальную и результативную конкуренцию «либеральной» ЕР.

Но самая популярная конспирологическая теория – все спланировано Кремлем, а Железняк и Поклонская то ли вместе, то ли по отдельности создадут новую партию:

Есть и более смелый прогноз:

Много шуток о том, что теперь Железняк и Поклонская должны податься в оппозицию:

Сергею Железняку ожидаемо припоминают его революционного однофамильца:

Николай Руденский

Штыком и гранатой

Пробились ребята...

Остался в степи Железняк.

Так или иначе, так ли важен повод, если депутаты "Единой России" ругаются между собой?

Роман Супер

1)Сергей Железняк подал в отставку с поста в «Единой России». Сергей Железняк стал одним из восьми парламентариев «Единой России», не явившимся на пленарное заседание Госдумы 19 июля, на котором в первом чтении рассматривался законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

2) Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что депутат Наталья Поклонская, отказавшаяся голосовать в поддержку пенсионной реформы, должна подумать о сдаче мандата.

Всё-таки у пенсионной реформы есть и положительные моменты.