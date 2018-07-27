Сванетия: противостояние между спецназом и местными жителями

В Сванетии на западе Грузии десятки жителей сёл Хаиши и Чубери продолжают дежурство вдоль автомагистрали, соединяющей этот регион с остальной Грузией. Они опасаются новых попыток частей спецназначения МВД прорваться в сёла для конфискации оборудования лесопильных мастерских и ареста жителей сёл, избивших накануне сотрудников финансовой полиции. Поздно вечером в четверг краевой администрации с большим трудом удалось уговорить жителей разблокировать эту дорогу и дать возможность иностранным туристам покинуть курорты Сванетии.

Ситуация в высокогорном районе накалилась ешё утром в четверг, когда сотрудники финансовой полиции попытались опечатать несколько лесопилок, где по их данным, ведётся незаконная заготовка древесины. Однако хозяева предприятий оказали им ожесточённое сопротивление, - избили и изгнали из сёл.

Несколько часов спустя МВД Грузии направило в Сванетию отряд специального назначения. Около двухсот спецназовцев, вооружённые щитами и дубинками попытались войти в сёла, где избили представителей финансовой полиции, но им навстречу вышли около тысячи местных жителей с камнями и дубинками в руках. Между спецназовцами и мужчинами встали женщины с детьми. На место прибыл начальник краевой полиции. Однако участники акции протеста отказались пропустить полицейских в сёла. При этом около баррикад скопились десятки машин с иностранными туристами. Они не могли проехать ни в ту ни в другую стороны.

Напряжённую ситуацию удалось разрядить только после того, как власти отступили и отвели полицейский спецназ от сёл, отказавшись тем самым от планов закрытия лесопилок и ареста тех, кто избил государственных служащих. Местные жители говорят, что заготовка древесины - единственная работа в условиях полной безработицы и отказаться от рубки леса они не могут, иначе нечем будет кормить семьи. Но власти обеспокоены экологической ситуацией в Сванетии, - одном из красивейших регионов Грузии, - где именно из за бесконтрольной рубки леса, в последние годы, участились оползни, наносящие огромный вред местной природе и жителям.