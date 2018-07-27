Замначальника ярославской колонии избежал СИЗО

Заместитель начальника ярославской исправительной колонии № 1, в которой пытали заключенных, отравлен под домашний арест. Решение в отношении Ивана Калашникова вынес Заволжский районный суд Ярославля.

Калашников – самый высокопоставленный обвиняемый по делу о пытках в ИК №1. Шестеро других сотрудников колонии, задержанных по этому делу, были отправлены в СИЗО.

Видео с пытками заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета". После этого следственный комитет завел дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. От работы в колонии отстранили 17 человек, семерых из которых задержали.

Год назад сразу несколько заключенных ярославской колонии, в числе которых был Макаров, жаловались на пытки и избиения со стороны сотрудников ФСИН. По факту их заявлений проводились проверки прокуратурой и следственным комитетом, однако до появления в июле этого года видеодоказальств заключенные получали отказы в возбуждении уголовных дел.