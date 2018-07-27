Социологи: большинство британцев за новый референдум по Брекзиту

Впервые за два года, прошедшие после решения Великобритании выйти из состава ЕС, большинство британцев выступило за проведение нового референдума по Брекзиту. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного институтом YouGov.

Социологи установили, что 42% британцев хотят нового референдума, 40% – против. Издание The Independent на днях разместило в интернете петицию за новый референдум, которую уже подписали 200 тысяч человек.

Накануне главный переговорщик со стороны ЕС по Брекзиту Мишель Барнье отверг ключевые пункты предложений Терезы Мэй в сфере таможенного сотрудничества. Они направлены на поддержание тесных коммерческих связей между Великобританией и ЕС после Брекзита. Формальный выход из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. В этот день должна быть введена новая система контроля и проведения таможенных сборов на границе с ЕС.

Мишель Барнье считает, что если Великобритания хочет сохранить текущие торговые отношения с ЕС, то должная остаться в таможенном союзе, что Тереза Мэй исключает. Британский премьер настаивает, что Лондон после выхода из ЕС будет иметь право заключать соглашения о свободной торговле с другими странами, сообщает Международное французское радио.