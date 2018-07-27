Агентство AP опубликовало новые сведения о Весельницкой

Известная в США в связи с делом о "российском вмешательстве" юрист Наталья Весельницкая, сотрудничала с высокопоставленными российскими чиновниками еще более тесно, чем сообщалось изначально. К такому выводу приходит информационное агентство AP после ознакомления с многочисленными электронными письмами, стенограммами и юридическими документами, полученными прессой от центра "Досье". Этот центр учреждён в Лондоне бывшим главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским.

Из новых материалов следует, что Весельницкая обладала широкими связями, тайно делала работу за других ведущих юристов –представителей российских властей. Она получала помощь от высокопоставленных сотрудников МВД в деле с участием некого важного клиента.

Из этих материалов следует, что Весельницкая обладала широкими связями, тайно делала работу за других ведущих юристов - представителей российских властей.

Агентство AP попыталось связаться с Весельницкой, чтобы получить комментарии, но она не ответила на запрос, посланный на её телефонный номер. В публикации агентства отмечается, что Весельницкая находится под пристальным наблюдением американских властей с тех пор, как выяснилось, что Дональд Трамп-младший, встречался с ней в июне 2016 года в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. В штабе Трампа предполагали, что на этой встрече через неформального представителя Кремля им будет передан некий компромат на Хиллари Клинтон. Позднее сын президента заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было, а встреча прошла впустую.