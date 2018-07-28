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Умер писатель Владимир Войнович. Ему было 85 лет

Владимир Войнович

Умер писатель Владимир Войнович. Ему было 85 лет. Как сообщают друзья писателя, причиной смерти стал сердечный приступ.

Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (ныне Душанбе). В 1956 году писатель приехал в Москву. В конце 1960-х он принимал активное участие в движении за права человека. В 1980 году за свои произведения Войнович был лишен гражданства СССР и выслан из страны. На родину писатель вернулся только через 10 лет.

Среди самых известных произведений Войновича антиутопия "Москва 2042", повести "Путем взаимной переписки" и "Шапка", "Иванькиада", "Монументальная пропаганда". Роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" был дважды экранизирован.

Войнович неоднократно критиковал режима Владимира Путина. В начале 2000-х писатель выступал в защиту телеканала НТВ и против войны в Чечне. В последние годы он также поддерживал российских и украинских политзаключенных.

6 июня 2018 года Владимир Войнович был гостем программы Елены Рыковцевой "Лицом к событию" и отвечал Виктору Шендеровичу, Лии Ахеджаковой, Дмитрию Муратову, Дмитрию Глуховскому, Игорю Губерману и слушателям Радио Свобода.

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