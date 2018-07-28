Умер писатель Владимир Войнович. Ему было 85 лет. Как сообщают друзья писателя, причиной смерти стал сердечный приступ.

Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (ныне Душанбе). В 1956 году писатель приехал в Москву. В конце 1960-х он принимал активное участие в движении за права человека. В 1980 году за свои произведения Войнович был лишен гражданства СССР и выслан из страны. На родину писатель вернулся только через 10 лет.

Среди самых известных произведений Войновича антиутопия "Москва 2042", повести "Путем взаимной переписки" и "Шапка", "Иванькиада", "Монументальная пропаганда". Роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" был дважды экранизирован.

Войнович неоднократно критиковал режима Владимира Путина. В начале 2000-х писатель выступал в защиту телеканала НТВ и против войны в Чечне. В последние годы он также поддерживал российских и украинских политзаключенных.

6 июня 2018 года Владимир Войнович был гостем программы Елены Рыковцевой "Лицом к событию" и отвечал Виктору Шендеровичу, Лии Ахеджаковой, Дмитрию Муратову, Дмитрию Глуховскому, Игорю Губерману и слушателям Радио Свобода.