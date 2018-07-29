"Мы номер один". Фильм о путешествии немецких болельщиков по России

Армин Холленштайнер, 58-летний руководитель строительной компании из немецкого города Билефельд, приехал в Россию на чемпионат мира по футболу на своем старом "Лэндровере" 1995 года выпуска. Это не просто автомобиль, но и его дом. Он может даже спать на крыше, установив там специальную палатку.

Вместе с Холленштайнером приехали его друзья Ларс Фибер и Маттиас Шонрок, но он никогда не дает им садиться за руль. До этого Холленштайнер таким же образом ездил на чемпионаты мира в ЮАР в 2010-м, и в 2014-м – в Бразилию: там, на стадионе в Рио-де-Жанейро, он стал свидетелем, как сборная Германии получила статус чемпиона мира по футболу – об этом он с гордостью рассказывает в интервью.

Отправляясь в путешествие протяженностью в несколько тысяч километров, Холленштайнер не ожидал, что ему придется возвращаться домой так скоро, – сборная Германии впервые за всю историю даже не вышла из 1/8 чемпионата.

Вместе с Холленштайнером и его друзьями по маршруту Москва – Сочи отправился режиссер Дмитрий Кубасов.