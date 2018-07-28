Голос совести и правды: прощание с Владимиром Войновичем

В возрасте 85 лет скончался от сердечного приступа писатель Владимир Войнович, автор знаменитой трилогии о солдате Иване Чонкине и антиутопического романа "Москва 2042". Для многих Войнович стал примером редкой личной свободы и гражданского мужества, а его блестящая сатира, высмеивавшая соцреалистические штампы, сформировала взгляды и вкусы целого поколения читателей. Сегодня друзья и поклонники прощаются с писателем в соцсетях.
Я увидела эту страшную строчку на экране. Сердце остановилось. Невозможно дышать. Рыдаю. Как без него. Без нашей Вселенной. Дорогой! Господи, за что. Энергичный веселый! Только что звонил мне в отпуск, спрашивал телефон Лии Ахеджаковой, хотел поздравить ее с юбилеем. Ничто не предвещало. Да, у него был в этом году страшный удар, личное горе. Но он выбрался. Как-то справился. Немножко обиделся вопросу слушателя: Вот когда вы писали... «Я и сейчас пишу!» Жить и жить. Творить и творить. Оборвалось.
Не забудем никогда, каждую минуту, всей душой, всегда в сердце, дорогой Владимир Николаевич Войнович.
Нет с нами прекрасного, удивительного Владимира Николаевича Войновича. Некому написать продолжение пророческой "Москвы-2042"... Очень печальное утро.
Когда-то мы были практически соседями, я жил в Мюнхене, он в деревеньке за городом. Ездили друг к другу в гости и веселились, как умели. Повторить не получится.
RIP Владимир Войнович.
Дурачиться.... быть мальчишкой и верным другом, человеком всегда и везде. Негодующим рыцарем ,сражающимся с драконом .
Все мог Войнович наш.
Дорогой мой Владимир Николаевич... как же вы так. Ну что вам этот Марс....
И как мы без вас то.
Не забуду.
Светлая память.
Помимо всего прочего, что вы прочитали уже в фб, про ГУЛАГ, изгнание, про Чонкина, Владимир Войнович еще с первых дней член попечительского совета фонда «Вера», и еще друг моих родителей, а когда уходит кто-то из родительских друзей, это сначала как будто бы возвращает их мне на пару часов, а потом словно родителей теряешь заново, как-то еще пустее и одинокее делается...
Хорошей вам там встречи со всеми...
Какая невероятная команда у вас наверху уже собралась....
Умер Владимир Войнович. Исчезло так много. Чистый талант, голос несгибаемой правды, яркий юмор, просто чудесный собеседник.
Опять чувство тягостной несправедливости. Он был нужен. Он и будет нужен. RIP
Прощайте, Владимир Войнович, ироничный, жизнерадостный, непримиримый ко злу и идиотизму, настоящая совесть нашего времени. Человек, самим фактом знакомства с которым можно было гордиться, чьи книжки не оставляли сомнения в победе честных людей над бесконечной глупостью. До свидания и спасибо за каждый миг общения и каждую страницу прочитанного. Спасибо, господин Войнович, что я был вашим современником
Для меня Владимир Войнович прежде всего - прямой позвоночник. Гражданин. Настоящий человек. Национальное достояние именно своей несгибаемой позицией в эпоху всеобщего жополизания.
Земля пухом.
Мне повезло, я знал многих замечательных людей. Но это были все-таки люди - рано или поздно они оступались, уступали искушению, и я, конечно, тоже и часто. А вот он никогда не оступился. Я, по крайней мере, не заметил.
"Я честью дорожу, но совесть ставлю выше".
Умер Владимир Войнович. R.I.P.
на фоне служак, патриотизмом мобилизованных и призванных, на фоне конферансье, развлекающих олигархию, -
Войнович оставался свидетельством того, что можно быть просто писателем.
Это была хорошая и достаточно долгая жизнь.
Ушел вовремя.
еще минус один человек со здоровым умом.
думаю, он - прекрасный пример для тех, кто говорит, что жившие в советское время ни в чем не виноваты, т.к. не было возможности разобраться, не было информации, не было альтернативы, а жить как-то надо было.
вот, обычный советский человек, да еще из Таджикистана, прекрасно во всем разобрался и был тверд в своей позиции.
это я не к тому, чтобы кого-то винить, а к тому, что хватит себя успокаивать. этот покой, по-моему, ложный.
впрочем, я прекрасно понимаю, что теперь окружающее меня, нас общество совершенно другое. и большевики, и революция, и октябрьский переворот, и советская власть - это давно уже не жупел, а для кого-то даже источник всех благ. по мне, террор и лишение людей элементарных свобод - вопрос моральный. впрочем, совершенно не хочется спорить. все эти споры все равно ни на что не влияют. никакого покоя и воли в стране, где я родился, не предполагается.
в общем, возвращаясь к Войновичу. Упокойся, честный человек. Жалко, что таких людей все меньше.
Многие вспоминают открытые письма Войновича - самое знаменитое из них, письмо Брежневу, он написал в 1981 году, после того, как его выдворили из СССР и лишили гражданства.
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "ИЗВЕСТИЯ"
Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем учреждениям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, художников слова, мастеров сцены, героев социалистического труда, академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны -
Андрея Дмитриевича Сахарова.
Владимир ВОЙНОВИЧ
28 января 1980 г., Москва
Цитируют и многочисленные интервью, в которых писатель открыто и точно характеризовал происходящее в нынешней России.
RIP Владимир Войнович. "Стремление возвести ту или иную личность в ранг культовой кажется мне нашей главной бедой, родом национальной болезни, от которой мы не можем никак излечиться и отчего наше общество в целом остается безнадежно невзрослым. Оно всегда ищет и, в конце концов, находит очередного дядю, который все знает, все видит, все предвидит, в ком нельзя сомневаться и над кем, как над священной коровой, нельзя шутить. И чем больше нельзя, тем более он, не библейский пророк, а живой человек, достоин непочтительной критики, насмешек, анекдотов и карикатур. Кстати, карикатура - это один из важных индикаторов состояния общества. Если в обществе есть один человек, которого нельзя изображать карикатурно, значит, в этом обществе что-то не так".
"Я считаю, что захват чужой территории такая же подлость, как утверждать, будто на Донбассе нет российских солдат."
В.Войнович
R.I.P.
Прощайте, Владимир Николаевич.
"Все-таки наше общество очень, очень больное. Я не знаю ни одной другой страны, где было бы так много людей, готовых ради карьеры, денег и просто так лгать, писать ложные доносы, вести следствие по дутым делам, обвинять людей в том, в чем они невиновны, и выносить заведомо неправосудные приговоры.
Ну, в советско-сталинское время таких людей частично можно было оправдать жутким страхом, который они постоянно испытывали. Страхом, что не солжешь, не сподличаешь - сам попадешь под жернова и близких своих туда же затянешь. А теперь нет никакого внятного оправдания подобному поведению. Нельзя же считать оправданием подлости то, что не повысят в должности, обойдут премией или еще что-нибудь в этом духе.
И все-таки находится огромное количество людей, которые не боятся лгать, лжесвидетельствовать, отправлять невиновных людей в тюрьму и на гибель. Каким смелым в подлости нужно быть человеком, чтобы, зная про себя, что подлец, не бояться смотреть в глаза своим соседям, сослуживцам, родственникам и даже собственным детям.
А еще меня удивляет беспечность этих людей. Ведь большинство из них еще достаточно молоды, чтобы опасаться, что доживут (а ведь доживут!) до времени, когда произойдут в стране перемены (обязательно произойдут!) подобные тем, какими запомнился год 1991-й. И тогда, очень даже вероятно, возникнет вопрос (к сожалению, слабо прозвучавший в начале девяностых) о люстрации.
И тогда вас, бесчестных и подлых доносчиков, следователей, прокуроров и судей погонят с ваших должностей с позором, а кое-кого подвергнут суду - с полным правом на защиту, без притягивания за уши ложных свидетельств и доказательств. Это будет справедливый суд, и поэтому, в отличие от братьев Навальных, вы не дождетесь от общества ни поддержки, ни сочувствия, а ваши дети будут скрывать от людей, что они ваши дети. Искренне желаю вам жить долго!
В Россию Войнович вернулся в 1990 году и продолжал участвовать в акциях протеста вплоть до недавнего времени.
На этом снимке - митинг в поддержку политзаключённых лет пять назад. Он пришёл и раздавал спецвыпуск « Совершенно секретно», где мы напечатали его новую пьесу « Трибунал», посвящённую Ходорковскому. Была гадкая московская зима - промозгло, холодно и грязно. Он раздавал автографы и разговаривал с людьми часа два, если не больше.... Светлая память.
И, конечно же, многие сегодня вспоминают, как они читали и перечитывали книги Войновича - и пели его песни (часто даже не зная, что автором текста был именно он).
Мне кажется, он был недооцененным писателем, потому что его стиль оказался в тени его - несомненно, блестящего - остроумия и гражданской смелости.
У меня, конечно, как и у многих, есть сколько-то приятных воспоминаний о книжках Владимира Войновича - но я что-то так и не увидел сегодня в ленте ссылку на самое известное в советское время его произведение - песню "Заправлены в планшеты космические карты..."
После отъезда Войновича ее, кажется, перестали исполнять по телевизору и радио, но полуофициально она все равно продолжала существовать и отдельные фрондирующие комсомольцы с радостью исполняли ее на всяких смотрах песни, гордясь фигой в кармане.
Спасибо автору еще и за этот повод для веселья, легкого пути и чистого света.
В 2013 Наум Коржавин назвал мне двух своих друзей, - Бенедикта Сарнова и Владимира Войновича. Помню, было хорошо думать, что каждый из них не одинок (не в смысле родственников, конечно, а имеет понимающих собеседников своего поколения). Сарнов умер в 2014, а Коржавин и Войнович ушли один за другим в 2018.
Войнович в моей жизни отмечен тремя произведениями. В школе в середине 1970-х нашей отрядной песней были "14 минут" (в школе имени Гагарина все было космическим). Песня тогда не имела автора.
Перестроечная публикация "Чонкина" стала одним из самых сильных ударов по советской идеологии и священным мифам, - оказалось, что возможен и такой смех (не уверен, что сегодня этот роман бы можно было (впервые) опубликовать, не получив обвинений в подрыве скреп).
"Москва 2042", прочитанная примерно тогда же, и воспринятая как сатирический гротеск, стала проявляться как пророческий текст уже в новом тысячелетии. Как он мог это все предсказать?
Без этих текстов моя культурная вселенная была бы другой. Спасибо, Владимир Николаевич.
У меня в жизни были пару раз ситуации, когда смотрел я на действующих лиц, включая себя, смотрел - и вдруг приходило в голову: "Блин, ну нельзя же так. Это же... да как у Войновича в рассказах!" И быстрым шагом из этой ситуации выходил.
Вот хотя бы за это ему спасибо. Не считая всего остального - прежде всего того, что в русской литературе, сильно ориентированной на разные виды чокнутости, В.Н.В. представлял традицию нормальности. А это в русском культурном и историческом контексте дорогого стоит.
Да почиет в мире.
С его легкой руки Солженицын для меня всегда будет Сим Симычем Карнаваловым, а без вечного митрополита Звездония не стоит ровно нынешнее государство российское, оно же советское.
Он был человеком с великолепным чувством соразмерности вещей: получив на 85-летие поздравление на правительственном бланке от С.В.Медведевой - отлично его высмеял, и вполне тактично, и в то же время совершенно убийственно. Сыронизировал, что, видимо, на 90-летие получит поздравление от Кабаевой.
Как-то пару лет назад на нон-фикшене случайно натолкнулся на него: после встречи с читателями он, уже одетый, что-то строгое и раздраженное говорил кому-то, был вообще в отличной форме - и я еще подумал: ого, да он до ста дотянет..
Не получилось до ста - но все равно.
Умер Владимир Николаевич Войнович. Спасибо за «Чонкина», и за «Хочу быть честным», и за Сима Симыча Карнавалова, и за песни, и за многое-многое другое...
Царствие Небесное!
Помню, мой муж Робин читал Чонкина (в переводе на английский), страшно смеялся и говорил, что вот эта книга способна уничтожить и разрушить Советский Союз.
Умер Владимир Войнович. Ужасно жаль. В чем-то пророк в своем отечестве. Просто пророчества могут быть в смешной форме
Войнович умер. Он более 30 лет назад в "Москве-2042" с поразительной точностью описал то, в чем мы сейчас живем (нет, не Оруэлл, не Хаксли, не Замятин; именно Войнович). Он был честный, умный, желчный и с сердцем в правильном месте. Спасибо.
Владимир Войнович - не просто большой писатель, классик, но и пророк. И бесстрашный человек. Очень грустно, что его больше нет.
Я познакомилась с Владимиром Николаевичем в Мюнхене, в 1991 году, потом, вскоре, мы увиделись в Нью-Йорке, и главное, что он подарил мне тогда свою книгу "Москва-2042". Я с удовольствием ее прочитала, но представить, что она может иметь какое-то отношение к будущей реальности, казалось невозможным. Скорее, я читала это как сатирическую фантазию на тему, что было бы, если бы коммунисты снова пришли к власти. Я же не думала тогда, что они никуда и не уходили. А теперь можно цитировать эту книгу, не дожидаясь 2042-го. Перезвездиться, гениалиссимус, заглотчики, кольца враждебности - все это стало родным и понятным.
Спасибо Владимиру Войновичу за все его книги, RIP.
Войнович - это важный пример опровержения известного высказывания Бисмарка (Раневской, Ахматовой и т.д.), что "в России надо жить долго". Совершенно все равно, будешь ли ты долго жить в Москве или затем долго в Мюнхене (как Войнович), - в 85 лет ты уйдешь из жизни как раз в расцвете повторного идиотизма, о котором ты уже написал книгу тридцать лет назад.
"Лет десять тому назад одна моя знакомая старушка – она была тогда в моем нынешнем возрасте – очень хотела уехать в Израиль. Я ей говорю: а зачем? Она в ответ: боюсь фашизма. Я ей вежливо так: не волнуйтесь, вы до него не доживете. Хотя я вот сейчас имею шанс дожить. Можно даже сказать, уже дожил".
Летом 2014-го посчастливилось поговорить.
Светлая память.
Он был одним из самых ярких авторов последних нескольких эпох. Его Чонкина и "Москву 2042" надо изучать в школе. И в прекрасной России будущего будут изучать. Как и биографию автора - смелого и свободного всегда человека, не приспособленца или предателя.
Замечательный писатель с безупречно честной гражданской позицией. Он предсказал многое из того, что случилось со страной и с нами. Мир его праху...
Войнович умер. Ужасно жаль. Я с годами ценил его все больше и больше.
Войнович... Что в нем пленяло? Полное отсутствие надсада, тяжелой оглядки при постоянной борьбе за свободу. Отказ от мечтательности "маленького человека". Создание выдающихся персонажей -- Чонкин вполне равен Уленшпигелю или Симплициссимусу. Огромный драматургический талант, не оцененный нашими театрами.
Есть, конечно, и те, кому не нравились ни книги, ни сам писатель - и сегодня они решили, что настал подходящий повод сообщить об этом миру.
Но тех, кто грустит, все же больше.
ЭПОХА ВОЙНОВИЧА.
Именно так можно называть наше время. Особенно тем, кто вырос в СССР. Я имел честь быть знакомым и общаться с Владимиром Войновичем, нашим выдающимся соотечественником и настоящим большим писателем. И хотя автор «Чонкина» принадлежал поколению моих родителей, он до последнего дня своей драматической и долгой жизни оставался очень современным и молодым.
Мне довелось прочесть его автобиографический роман, где отразилась вся горькая история моей Родины: безумные сталинские репрессии, страшная война, голодное и трудное детство, творческое становление и оттепель, а затем снова политический маразм и вынужденная эмиграция. Триумфальное возвращение в Россию и снова превращение страны в полу-диктатуру. 85 лет жизни не хватило Войновичу, чтобы увидеть свет в конце туннеля: писатель прекрасно понимал, что нынешняя Россия снова тяжело больна абсолютизмом и несменяемостью власти, которые лишают страну и народ всякой надежды на лучшее будущее.
Войнович всегда был в оппозиции. В оппозиции произволу и бездушию, подлости и лицемерию, идейному людоедству и наглому должностному воровству. Его книги, статьи, мысли и выступления всегда возвращали нас к настоящим духовным скрепам и человеческим ценностям: любви, дружбе, честности, искренности, служению стране и людям. Он свято верил в будущее страны, всегда поддерживал тех, кто имел мужество говорить правду и не расторговывать свои убеждения, не прогибать спину в холуйском поклоне, спасибо ему за это. Я лично благодарен ему также за многие добрые слова и напутствия в мой адрес, за отеческую и очень искреннюю поддержку моего старшего сына Дмитрия Гудкова.
Для страны, общества и всех честных людей смерть Владимира Войновича - огромная потеря. Таких цитаделей морали и нравственности в обществе, где стяжательство, лицемерие и беспринципность становятся нормой, остается все меньше и меньше. Светлая память прекрасному Писателю и Гражданину своей страны - Владимиру Войновичу. И соболезнования всем-всем, кто любил и продолжает любить этого человека.
Все то, что было молодым,
Стареет. Может статься,
Умру почтенным и седым
И поглупевшим старцем.
Меня на кладбище снесут
И - все равно не слышу-
Немало слов произнесут,
И до небес превознесут,
И в классики запишут.
И назовут за томом том,
Что написал для вас я...
Что ж, слава - дым, но дело в том,
Что к нам она всегда потом...
Но почему всегда потом
И никогда авансом?
Когда умру я в нужный срок,
Жалеть меня не смейте.
Я, может, сделал все, что мог,
За много лет до смерти.
Но если завтра попаду
Под колесо машины,
А то и вовсе упаду
Без видимой причины,
То неужели в день такой
Не пожалеют люди,
Что ненаписанное мной
Написано не будет?
1957 Войнович