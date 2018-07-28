Голос совести и правды: прощание с Владимиром Войновичем

В возрасте 85 лет скончался от сердечного приступа писатель Владимир Войнович, автор знаменитой трилогии о солдате Иване Чонкине и антиутопического романа "Москва 2042". Для многих Войнович стал примером редкой личной свободы и гражданского мужества, а его блестящая сатира, высмеивавшая соцреалистические штампы, сформировала взгляды и вкусы целого поколения читателей. Сегодня друзья и поклонники прощаются с писателем в соцсетях.

​Елена Рыковцева

Я увидела эту страшную строчку на экране. Сердце остановилось. Невозможно дышать. Рыдаю. Как без него. Без нашей Вселенной. Дорогой! Господи, за что. Энергичный веселый! Только что звонил мне в отпуск, спрашивал телефон Лии Ахеджаковой, хотел поздравить ее с юбилеем. Ничто не предвещало. Да, у него был в этом году страшный удар, личное горе. Но он выбрался. Как-то справился. Немножко обиделся вопросу слушателя: Вот когда вы писали... «Я и сейчас пишу!» Жить и жить. Творить и творить. Оборвалось.

Не забудем никогда, каждую минуту, всей душой, всегда в сердце, дорогой Владимир Николаевич Войнович.

Михаил Соколов

Нет с нами прекрасного, удивительного Владимира Николаевича Войновича. Некому написать продолжение пророческой "Москвы-2042"... Очень печальное утро.

Алексей Цветков

Когда-то мы были практически соседями, я жил в Мюнхене, он в деревеньке за городом. Ездили друг к другу в гости и веселились, как умели. Повторить не получится.

RIP Владимир Войнович.

Вероника Долина

Дурачиться.... быть мальчишкой и верным другом, человеком всегда и везде. Негодующим рыцарем ,сражающимся с драконом .

Все мог Войнович наш.

Дорогой мой Владимир Николаевич... как же вы так. Ну что вам этот Марс....

И как мы без вас то.

Не забуду.

Светлая память.

Нюта Федермессер

Помимо всего прочего, что вы прочитали уже в фб, про ГУЛАГ, изгнание, про Чонкина, Владимир Войнович еще с первых дней член попечительского совета фонда «Вера», и еще друг моих родителей, а когда уходит кто-то из родительских друзей, это сначала как будто бы возвращает их мне на пару часов, а потом словно родителей теряешь заново, как-то еще пустее и одинокее делается...

Хорошей вам там встречи со всеми...

Какая невероятная команда у вас наверху уже собралась....

Натали Радко

Умер Владимир Войнович. Исчезло так много. Чистый талант, голос несгибаемой правды, яркий юмор, просто чудесный собеседник.

Опять чувство тягостной несправедливости. Он был нужен. Он и будет нужен. RIP

Виталий Портников

Прощайте, Владимир Войнович, ироничный, жизнерадостный, непримиримый ко злу и идиотизму, настоящая совесть нашего времени. Человек, самим фактом знакомства с которым можно было гордиться, чьи книжки не оставляли сомнения в победе честных людей над бесконечной глупостью. До свидания и спасибо за каждый миг общения и каждую страницу прочитанного. Спасибо, господин Войнович, что я был вашим современником

Аркадий Бабченко

Для меня Владимир Войнович прежде всего - прямой позвоночник. Гражданин. Настоящий человек. Национальное достояние именно своей несгибаемой позицией в эпоху всеобщего жополизания.

Земля пухом.

Алексей Цветков

Мне повезло, я знал многих замечательных людей. Но это были все-таки люди - рано или поздно они оступались, уступали искушению, и я, конечно, тоже и часто. А вот он никогда не оступился. Я, по крайней мере, не заметил.

Соня Соколова

"Я честью дорожу, но совесть ставлю выше".

Умер Владимир Войнович. R.I.P.

Максим Кантор

на фоне служак, патриотизмом мобилизованных и призванных, на фоне конферансье, развлекающих олигархию, -

Войнович оставался свидетельством того, что можно быть просто писателем.

Это была хорошая и достаточно долгая жизнь.

Ушел вовремя.

Федор Сваровский

еще минус один человек со здоровым умом.

думаю, он - прекрасный пример для тех, кто говорит, что жившие в советское время ни в чем не виноваты, т.к. не было возможности разобраться, не было информации, не было альтернативы, а жить как-то надо было.

вот, обычный советский человек, да еще из Таджикистана, прекрасно во всем разобрался и был тверд в своей позиции.

это я не к тому, чтобы кого-то винить, а к тому, что хватит себя успокаивать. этот покой, по-моему, ложный.

впрочем, я прекрасно понимаю, что теперь окружающее меня, нас общество совершенно другое. и большевики, и революция, и октябрьский переворот, и советская власть - это давно уже не жупел, а для кого-то даже источник всех благ. по мне, террор и лишение людей элементарных свобод - вопрос моральный. впрочем, совершенно не хочется спорить. все эти споры все равно ни на что не влияют. никакого покоя и воли в стране, где я родился, не предполагается.

в общем, возвращаясь к Войновичу. Упокойся, честный человек. Жалко, что таких людей все меньше.

Многие вспоминают открытые письма Войновича - самое знаменитое из них, письмо Брежневу, он написал в 1981 году, после того, как его выдворили из СССР и лишили гражданства.

Вика Федорина

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "ИЗВЕСТИЯ"

Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем учреждениям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, художников слова, мастеров сцены, героев социалистического труда, академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны -

Андрея Дмитриевича Сахарова.

Владимир ВОЙНОВИЧ

28 января 1980 г., Москва

Цитируют и многочисленные интервью, в которых писатель открыто и точно характеризовал происходящее в нынешней России.

Алекс Григорьев

RIP Владимир Войнович. "Стремление возвести ту или иную личность в ранг культовой кажется мне нашей главной бедой, родом национальной болезни, от которой мы не можем никак излечиться и отчего наше общество в целом остается безнадежно невзрослым. Оно всегда ищет и, в конце концов, находит очередного дядю, который все знает, все видит, все предвидит, в ком нельзя сомневаться и над кем, как над священной коровой, нельзя шутить. И чем больше нельзя, тем более он, не библейский пророк, а живой человек, достоин непочтительной критики, насмешек, анекдотов и карикатур. Кстати, карикатура - это один из важных индикаторов состояния общества. Если в обществе есть один человек, которого нельзя изображать карикатурно, значит, в этом обществе что-то не так".

Людмила Херсонская

"Я считаю, что захват чужой территории такая же подлость, как утверждать, будто на Донбассе нет российских солдат."

В.Войнович

R.I.P.

Александр Плоткин

Прощайте, Владимир Николаевич.

"Все-таки наше общество очень, очень больное. Я не знаю ни одной другой страны, где было бы так много людей, готовых ради карьеры, денег и просто так лгать, писать ложные доносы, вести следствие по дутым делам, обвинять людей в том, в чем они невиновны, и выносить заведомо неправосудные приговоры.

Ну, в советско-сталинское время таких людей частично можно было оправдать жутким страхом, который они постоянно испытывали. Страхом, что не солжешь, не сподличаешь - сам попадешь под жернова и близких своих туда же затянешь. А теперь нет никакого внятного оправдания подобному поведению. Нельзя же считать оправданием подлости то, что не повысят в должности, обойдут премией или еще что-нибудь в этом духе.

И все-таки находится огромное количество людей, которые не боятся лгать, лжесвидетельствовать, отправлять невиновных людей в тюрьму и на гибель. Каким смелым в подлости нужно быть человеком, чтобы, зная про себя, что подлец, не бояться смотреть в глаза своим соседям, сослуживцам, родственникам и даже собственным детям.

А еще меня удивляет беспечность этих людей. Ведь большинство из них еще достаточно молоды, чтобы опасаться, что доживут (а ведь доживут!) до времени, когда произойдут в стране перемены (обязательно произойдут!) подобные тем, какими запомнился год 1991-й. И тогда, очень даже вероятно, возникнет вопрос (к сожалению, слабо прозвучавший в начале девяностых) о люстрации.

И тогда вас, бесчестных и подлых доносчиков, следователей, прокуроров и судей погонят с ваших должностей с позором, а кое-кого подвергнут суду - с полным правом на защиту, без притягивания за уши ложных свидетельств и доказательств. Это будет справедливый суд, и поэтому, в отличие от братьев Навальных, вы не дождетесь от общества ни поддержки, ни сочувствия, а ваши дети будут скрывать от людей, что они ваши дети. Искренне желаю вам жить долго!

В Россию Войнович вернулся в 1990 году и продолжал участвовать в акциях протеста вплоть до недавнего времени.

Людмила Телень

На этом снимке - митинг в поддержку политзаключённых лет пять назад. Он пришёл и раздавал спецвыпуск « Совершенно секретно», где мы напечатали его новую пьесу « Трибунал», посвящённую Ходорковскому. Была гадкая московская зима - промозгло, холодно и грязно. Он раздавал автографы и разговаривал с людьми часа два, если не больше.... Светлая память.

И, конечно же, многие сегодня вспоминают, как они читали и перечитывали книги Войновича - и пели его песни (часто даже не зная, что автором текста был именно он).

Илья Кукулин

Мне кажется, он был недооцененным писателем, потому что его стиль оказался в тени его - несомненно, блестящего - остроумия и гражданской смелости.

Сергей Кузнецов

У меня, конечно, как и у многих, есть сколько-то приятных воспоминаний о книжках Владимира Войновича - но я что-то так и не увидел сегодня в ленте ссылку на самое известное в советское время его произведение - песню "Заправлены в планшеты космические карты..."

После отъезда Войновича ее, кажется, перестали исполнять по телевизору и радио, но полуофициально она все равно продолжала существовать и отдельные фрондирующие комсомольцы с радостью исполняли ее на всяких смотрах песни, гордясь фигой в кармане.

Спасибо автору еще и за этот повод для веселья, легкого пути и чистого света.

Иван Курилла

В 2013 Наум Коржавин назвал мне двух своих друзей, - Бенедикта Сарнова и Владимира Войновича. Помню, было хорошо думать, что каждый из них не одинок (не в смысле родственников, конечно, а имеет понимающих собеседников своего поколения). Сарнов умер в 2014, а Коржавин и Войнович ушли один за другим в 2018.

Войнович в моей жизни отмечен тремя произведениями. В школе в середине 1970-х нашей отрядной песней были "14 минут" (в школе имени Гагарина все было космическим). Песня тогда не имела автора.

Перестроечная публикация "Чонкина" стала одним из самых сильных ударов по советской идеологии и священным мифам, - оказалось, что возможен и такой смех (не уверен, что сегодня этот роман бы можно было (впервые) опубликовать, не получив обвинений в подрыве скреп).

"Москва 2042", прочитанная примерно тогда же, и воспринятая как сатирический гротеск, стала проявляться как пророческий текст уже в новом тысячелетии. Как он мог это все предсказать?

Без этих текстов моя культурная вселенная была бы другой. Спасибо, Владимир Николаевич.

Ярослав Шимов

У меня в жизни были пару раз ситуации, когда смотрел я на действующих лиц, включая себя, смотрел - и вдруг приходило в голову: "Блин, ну нельзя же так. Это же... да как у Войновича в рассказах!" И быстрым шагом из этой ситуации выходил.

Вот хотя бы за это ему спасибо. Не считая всего остального - прежде всего того, что в русской литературе, сильно ориентированной на разные виды чокнутости, В.Н.В. представлял традицию нормальности. А это в русском культурном и историческом контексте дорогого стоит.

Да почиет в мире.

Владимир Демчиков

С его легкой руки Солженицын для меня всегда будет Сим Симычем Карнаваловым, а без вечного митрополита Звездония не стоит ровно нынешнее государство российское, оно же советское.

Он был человеком с великолепным чувством соразмерности вещей: получив на 85-летие поздравление на правительственном бланке от С.В.Медведевой - отлично его высмеял, и вполне тактично, и в то же время совершенно убийственно. Сыронизировал, что, видимо, на 90-летие получит поздравление от Кабаевой.

Как-то пару лет назад на нон-фикшене случайно натолкнулся на него: после встречи с читателями он, уже одетый, что-то строгое и раздраженное говорил кому-то, был вообще в отличной форме - и я еще подумал: ого, да он до ста дотянет..

Не получилось до ста - но все равно.

Олег Лекманов

Умер Владимир Николаевич Войнович. Спасибо за «Чонкина», и за «Хочу быть честным», и за Сима Симыча Карнавалова, и за песни, и за многое-многое другое...

Царствие Небесное!

Мария Слоним

Помню, мой муж Робин читал Чонкина (в переводе на английский), страшно смеялся и говорил, что вот эта книга способна уничтожить и разрушить Советский Союз.

Наталья Маршалкович

Умер Владимир Войнович. Ужасно жаль. В чем-то пророк в своем отечестве. Просто пророчества могут быть в смешной форме

Анастасия Овсянникова

Войнович умер. Он более 30 лет назад в "Москве-2042" с поразительной точностью описал то, в чем мы сейчас живем (нет, не Оруэлл, не Хаксли, не Замятин; именно Войнович). Он был честный, умный, желчный и с сердцем в правильном месте. Спасибо.

Татьяна Щербина

Владимир Войнович - не просто большой писатель, классик, но и пророк. И бесстрашный человек. Очень грустно, что его больше нет.

Я познакомилась с Владимиром Николаевичем в Мюнхене, в 1991 году, потом, вскоре, мы увиделись в Нью-Йорке, и главное, что он подарил мне тогда свою книгу "Москва-2042". Я с удовольствием ее прочитала, но представить, что она может иметь какое-то отношение к будущей реальности, казалось невозможным. Скорее, я читала это как сатирическую фантазию на тему, что было бы, если бы коммунисты снова пришли к власти. Я же не думала тогда, что они никуда и не уходили. А теперь можно цитировать эту книгу, не дожидаясь 2042-го. Перезвездиться, гениалиссимус, заглотчики, кольца враждебности - все это стало родным и понятным.

Спасибо Владимиру Войновичу за все его книги, RIP.

Александр Морозов

Войнович - это важный пример опровержения известного высказывания Бисмарка (Раневской, Ахматовой и т.д.), что "в России надо жить долго". Совершенно все равно, будешь ли ты долго жить в Москве или затем долго в Мюнхене (как Войнович), - в 85 лет ты уйдешь из жизни как раз в расцвете повторного идиотизма, о котором ты уже написал книгу тридцать лет назад.

Юрий Володарский

"Лет десять тому назад одна моя знакомая старушка – она была тогда в моем нынешнем возрасте – очень хотела уехать в Израиль. Я ей говорю: а зачем? Она в ответ: боюсь фашизма. Я ей вежливо так: не волнуйтесь, вы до него не доживете. Хотя я вот сейчас имею шанс дожить. Можно даже сказать, уже дожил".

Летом 2014-го посчастливилось поговорить.

Светлая память.

Кирилл Шулика

Он был одним из самых ярких авторов последних нескольких эпох. Его Чонкина и "Москву 2042" надо изучать в школе. И в прекрасной России будущего будут изучать. Как и биографию автора - смелого и свободного всегда человека, не приспособленца или предателя.

Андрей Плахов

Замечательный писатель с безупречно честной гражданской позицией. Он предсказал многое из того, что случилось со страной и с нами. Мир его праху...

Глеб Морев

Войнович умер. Ужасно жаль. Я с годами ценил его все больше и больше.

Александр Марков

Войнович... Что в нем пленяло? Полное отсутствие надсада, тяжелой оглядки при постоянной борьбе за свободу. Отказ от мечтательности "маленького человека". Создание выдающихся персонажей -- Чонкин вполне равен Уленшпигелю или Симплициссимусу. Огромный драматургический талант, не оцененный нашими театрами.

Есть, конечно, и те, кому не нравились ни книги, ни сам писатель - и сегодня они решили, что настал подходящий повод сообщить об этом миру.

Но тех, кто грустит, все же больше.

Геннадий Гудков

ЭПОХА ВОЙНОВИЧА.

Именно так можно называть наше время. Особенно тем, кто вырос в СССР. Я имел честь быть знакомым и общаться с Владимиром Войновичем, нашим выдающимся соотечественником и настоящим большим писателем. И хотя автор «Чонкина» принадлежал поколению моих родителей, он до последнего дня своей драматической и долгой жизни оставался очень современным и молодым.

Мне довелось прочесть его автобиографический роман, где отразилась вся горькая история моей Родины: безумные сталинские репрессии, страшная война, голодное и трудное детство, творческое становление и оттепель, а затем снова политический маразм и вынужденная эмиграция. Триумфальное возвращение в Россию и снова превращение страны в полу-диктатуру. 85 лет жизни не хватило Войновичу, чтобы увидеть свет в конце туннеля: писатель прекрасно понимал, что нынешняя Россия снова тяжело больна абсолютизмом и несменяемостью власти, которые лишают страну и народ всякой надежды на лучшее будущее.

Войнович всегда был в оппозиции. В оппозиции произволу и бездушию, подлости и лицемерию, идейному людоедству и наглому должностному воровству. Его книги, статьи, мысли и выступления всегда возвращали нас к настоящим духовным скрепам и человеческим ценностям: любви, дружбе, честности, искренности, служению стране и людям. Он свято верил в будущее страны, всегда поддерживал тех, кто имел мужество говорить правду и не расторговывать свои убеждения, не прогибать спину в холуйском поклоне, спасибо ему за это. Я лично благодарен ему также за многие добрые слова и напутствия в мой адрес, за отеческую и очень искреннюю поддержку моего старшего сына Дмитрия Гудкова.

Для страны, общества и всех честных людей смерть Владимира Войновича - огромная потеря. Таких цитаделей морали и нравственности в обществе, где стяжательство, лицемерие и беспринципность становятся нормой, остается все меньше и меньше. Светлая память прекрасному Писателю и Гражданину своей страны - Владимиру Войновичу. И соболезнования всем-всем, кто любил и продолжает любить этого человека.

​Ксения Ларина

Все то, что было молодым,

Стареет. Может статься,

Умру почтенным и седым

И поглупевшим старцем.

Меня на кладбище снесут

И - все равно не слышу-

Немало слов произнесут,

И до небес превознесут,

И в классики запишут.

И назовут за томом том,

Что написал для вас я...

Что ж, слава - дым, но дело в том,

Что к нам она всегда потом...

Но почему всегда потом

И никогда авансом?

Когда умру я в нужный срок,

Жалеть меня не смейте.

Я, может, сделал все, что мог,

За много лет до смерти.

Но если завтра попаду

Под колесо машины,

А то и вовсе упаду

Без видимой причины,

То неужели в день такой

Не пожалеют люди,

Что ненаписанное мной

Написано не будет?

1957 Войнович