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В Египте смертные приговоры вынесены десяткам "Братьев-мусульман"

Сторонник "Братьев-мусульман" с портретом свергнутого президента Мохамеда Мурси, Каир, 25 января 2015 (архив)

В Египте приговорены к смерти 75 членов исламистского движения "Братья мусульмане". 41 из них находится под арестом, 31 человеку приговор вынесен заочно. Решение суда представлено на утверждение верховному муфтию Египта. Все приговорённые были обвинены в преступлениях, совершённых в дни протестных столкновений с полицей – после свержения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году.

В общей сложности в участии в нелегальных протестах в августе 2013 года и связанных с ними преступлениях, таких, как убийство и вандализм, обвиняются более 700 человек. Следующие заседание суда по этому дела состоится в сентябре 2018.

В ходе столкновений полиции с протестующими в Египте в августе 2013 года, по данным правозащитной организации Amnesty International, были убиты более 800 демонстрантов. Власти страны сообщают о более 40 погибших полицейских и утверждают, что многие из протестующих были вооружены.

Протесты начались после свержения президента Мухаммеда Мурси, входившего в ряды "Братьев мусульман" – основной политической силы египетских исламистов. В сентябре 2013 года деятельность движения была признана в Египте незаконной, принадлежащие ему имущество и недвижимость были конфискованы. Через несколько месяцев египетское правительство признало "Братьев мусульман" террористической группировкой. Мурси был приговорен к трем годам тюрьмы за дискредитацию системы правосудия.

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