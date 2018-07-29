В Белграде застрелен адвокат Огнянович, защищавший Милошевича

В Белграде в субботу вечером застрелен адвокат Драгослав Миша Огнянович. Убийство произошло, когда адвокат входил в свой дом в Новом Белграде. Как сообщает газета "Блиц", в ходе покушения также в правую руку ранен 26-летний сын адвоката.

Огнянович работал в команде адвокатов, защищавшей бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Сербские СМИ утверждают, что он защищал многих клиентов, совершивших тяжкие преступления в Сербии и Черногории. В последние годы он представлял криминального авторитета Луку Бойовича.

"Блиц" сообщает, что за несколько последних месяцев в Белграде убиты несколько друзей Бойовича. По информации издания, это связано с войной криминальных кланов, занимающихся оборотом наркотиков.