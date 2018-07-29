В британских школах стало меньше учащихся из России

В британских частных школах резко сократилось число учеников из России. Об этом сообщило лондонское издание The Telegraph со ссылкой на данные организации "Совет частных школ" (Independent Schools Council, ISC), объединяющей 1300 британских образовательных учреждений.

The Telegraph связывает снижение числа российских учеников в британских школах с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. После этого инцидента британское правительство выслало из королевства большую группу российских дипломатов с семьями. Среди российских олигархов, чьи дети были отданы на обучение в британские частные школы, Борис Березовский, погибший в 2003 году, Роман Абрамович и Игорь Шувалов, отмечается в публикации издания.

В апреле 2015 года в частных школах Великобритании учились почти 2800 россиян, а к апрелю 2018 года их число сократилось более чем на треть – до 1700. В ISC затруднились назвать причину этого явления. Не смог назвать причину уменьшения числа учащихся из России и главный редактор справочника по британским школам The Good School Guide Ральф Лукас. "Судить об этом сложно", – сказал он корреспонденту The Telegraph. "Это может быть временным явлением, свидетельством смены предпочтений российской элиты, сказал Лукас. Он отметил, что дети из России, как правило, быстро адаптируются к условиям жизни в Великобритании и хорошо учатся.

Председатель парламентской группы по отношениям с Россией Крис Брайант предположил, что уменьшение числа учеников из России может быть связано с антироссийскими санкциями, которые, по его словам, "начинают кусаться".