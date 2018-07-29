На Шпицбергене убит белый медведь, напавший на человека

Полиция Норвегии сообщила 29 июля, что на Шпицбергене пришлось застрелить белого медведя, напавшего на работника круизного лайнера.

Нападению животного подвергся сотрудник немецкой круизной компании Hapag-Lloyd Cruises. Его коллега был вынужден застрелить медведя. Пострадавший с ранениями головы доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. Представитель круизной компании выразил сожаление в связи с инцидентом.

Белые медведи живут на Шпицбергене свободно, их насчитывается около тысячи. Чтобы причалить к берегу, любое круизное судно должно иметь разрешение местной полиции. Во время экскурсий подобного рода круизная компания должна обеспечить защиту от белых медведей, предварительно проверив зону высадки. Согласно правилам, в тот момент, когда животное приближается, высадка туристов должна быть остановлена немедленно, сообщает RFI.

Арктический туризм в последнее время пользуется все большей популярностью, еженедельно на Шпицберген прибывает до 20 судов.