Мосгорсуд вновь оставил за решёткой 18-летнюю Анну Павликову

Мосгорсуд вновь оставил в «Матросской Тишине» участницу так называемого дела "Нового величия", 18-летнюю Анну Павликову. Девушку, как и других девять "членов организации", с марта этого года держат в СИЗО по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Сторона защиты просила отпустить Павликову под домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья — к врожденным проблемам с сердцем добавились гормональный сбой, головные боли и перепады давления. Диагнозы на заседании не зачитывали — медицинская тайна, но отец на прениях проговорился: «Вы знаете, что у нее по сердцу: была первая стадия изначально — теперь вторая». Об этом информирует "Новая газета".

Защита указывала и на нарушения при проведении заседания о продлении ей меры пресечения. После уже двух месяцев, проведенных в СИЗО, 11 мая этого года Дорогомиловский районный суд оставил Анну Павликову в изоляторе еще на 4 месяца. Ей не дали возможности участвовать в заседании суда даже по видеосвязи — как рассказала она сама позднее, приставы возили ее по Москве до самого вечера. О продлении ареста она узнала от адвоката.

На заседании 26 июля Анна Павликова выступала по видеосвязи из изолятора. Журналисты описывали её состояние, судя по видеоизображению, как неблагополучное. Девушке требуется психологическая и медицинская поддержка.