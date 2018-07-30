В Забайкалье остановят рудник, шахтеры которого бастовали

Дарасунский рудник в Забайкалье, шахтеры которого на прошлой неделе бастовали из-за невыплаты зарплаты, остановит работу из-за нехватки финансов. Об этом сегодня сообщил директор предприятия Евгений Рогалев.

По его словам, фабрика и шахта остановят работу с 1 августа, а главный водоотлив продолжит работать. Причина – отсутствие финансов. Владельцы рудника рассчитывают взять кредит. На время простоя работники рудника "будут отмечаться" и получать 2/3 средней зарплаты, пишет zab.ru.

​Фабрика предприятия требует полной реконструкции, также нужно построить ствол центральной шахты, сообщил Рогалев. Месторождение, на котором стоит Дарасунский рудник, по его словам, имеет порядка 130 тонн золота.

Евгений Рогалев рассказал корреспонденту "Сибирь.Реалии", что одна из причин нехватки денег на зарплату сотрудников – прекращение финансирования Промсвязьбанком одобренной сделки по покупке предприятия компанией "Урюмкан". В комментарии редакции пресс-служба банка сообщила, что Промсвязьбанк никогда не финансировал проект "Дарасунский рудник" группы компаний "Урюмкан".

В пятницу шахтеры, работающие на Дарасунском руднике в Забайкальском крае, приостановили голодовку. Они сообщили, что начали получать долги по зарплате, но от забастовки полностью они не отказываются.

Голодовка шахтеров началась 24 июля после того, как представитель компании-владельца рудника "Урюмкан" пригрозил отключить в шахте электричество и затопить ее. В этот же день прокуратура возбудила административное дело по факту задержки зарплаты на сумму почти 35 миллионов рублей.​