"Осень будет жаркой". Итоги митингов против пенсионной реформы

Акции протеста против повышения пенсионного возраста прошли на выходных во многих регионах России. Организаторами согласованных митингов выступили КПРФ и многочисленные несистемные партии и движения. Многие следили за происходящим в соцсетях - федеральные каналы сейчас в основном заняты расхваливанием преимуществ активной старости.

Сергей Федулов

Об этом не расскажут по телевизору. Посмотрел вчера митинги, которые прошли в разных городах страны. Что запомнилось?

1. В Волгограде дает интервью женщина, мать 2 детей, которую уволили после того, как она разослала приглашения на митинг. Ее вызвал директор предприятия (едрос), и используя нецензурную лексику (с ее слов) объяснил, что она здесь больше не работает.

2. В Москве на проспекте Сахарова взяли интервью у одного из участников. Это депутат из Липецка. Он сказал, что власть нас услышит только тогда, когда как можно больше человек из регионов приедет в Москву и заполонят все улицы.

3. В Нижнем Тагиле несколько полицейских докопались до женщины, якобы она что-то неправильное скандировала. Женщине лет 50-55. За нее вступились человек 50 и начали вести активную полемику с полицейскими. Мол, не имеете права. Она может говорить все, что считает нужным. Те отступились.

4. В Самаре один из выступающих сказал, что приглашал на этот митинг представителей областной власти. Но ни 1 слуга народа пообщаться не пришла.

5. В Санкт-Петербурге пенсионер просит вернуть все долги, которые не выплачены пенсионерам. Единоразовую выплату сделали, а где все остальное.

Все видео есть на YouTube в открытом доступе

Дня! )

Одним из самых многочисленных стал митинг, организованный КПРФ 27 июля КПРФ на проспекте Сахарова в Москве. По официальной оценке МВД, на него собралось около 6500 человек, хотя многие из участников митинга убеждены, что эта цифра сильно занижена.

​Михаил Саенко

Ха-ха, "столичная полиция насчитала 6.5 тыс. участников акции." Как же. Весь проспект Сахарова до Садового был забит полностью. Причём, если считать уходящих через некоторое время и приходящих новых участников, (а люди шли вплоть до конца митинга, несмотря на выходной день и сильную жару, чтобы хоть кратким присутствием выразить свой протест) то цифру надо, минимум, умножать на пять. На мой взгляд - в общей сложности было тысяч под сорок. Власти боятся даже реальные цифры оглашать. И очень глупо. К вечеру вся сеть будет испещрена видеоматериалами и отзывами участников. И это народ только понемножку раскачивается.

Ольга Шук

Лозунги были разные,но один запомнился больше «Мы хотим жить на пенсии,а не умирать на работе»

Я,конечно,рада когда уже пол года по всем каналам и паркам проводят мероприятия а-ля «Старше всех» или «Активное долголетие» как бы готовя нас к этой реформе....Но эти ‘живчики’ скорее исключение,нежели большинство наших пенсионеров...

Либо обеспечьте нас достойной работой с ещё более достойной зарплатой с 55-65годов, либо после выхода на пенсию, позвольте нашим пенсионерам, наконец-то, путешествовать,учавствовать в воспитании внуков и уже начать жить и наслаждаться заслуженным возрастом)

СПАСИБО КАЖДОМУ пришедшему сегодня рощинцу!!!!! Было очень приятно всех видеть и понять,что мы не сдулись, один за всех и все за одного✊

P.S нас было почти 12000,а не 6500,как пишут СМИ!!!

Однако есть и мнение, что по-настоящему массовых протестов КПРФ организовать не смогла.​

Иван Журавский

100 тысяч? По всей России? Это всё на что способна КПРФ если не считать в этой сумме присоедившихся сторонних объединений?. И после этого Зюганов обещает "завалить" повышение пенсионного возраста?

Общероссийская акция протестов 28 июля анонсировалась КПРФ больше месяца. За полтора месяца не организовать то на что размахивались? И потом где и в чем сетевой накал обсуждения проявился на улицах?

На следующий день в том же месте в Москве прошел объединенный митинг сторонников Навального и Либертарианской партии.

Oleg Pshenichny

Хорошо, что митинги красных и не-красных сейчас отдельно.

Во-первых, вместо одного митинга получается два, во вторых, соблюдается гигиена.

Oleg Stepanov

В Уфе, Оренбурге и других городах КПРФ в нарушение договоренностей не дала выступить координаторам штаба Навального, во Владивостоке коммунисты сдали в полицию наших волонтеров.

В такие моменты задаешься вопросом: с чем борется КПРФ - с повышением пенс возраста или с Навальным?

Московский митинг 29 мая тоже раскритиковали за малочисленность.

Александр Сотник

...Гражданское общество стерто в России в порошок. Его нет, и пока не предвидится. Люди разобщены, ячейки раздроблены, индивидуумы запуганы, деморализованы и зомбированы. С такой массой делай все, что хочешь. Она стоит в стойке покорности перед "великим и всепобеждающим Путиным, перед которым дергаться бесполезно - уничтожит". В принципе, так и есть. Поэтому я ожидаю поднятия масс после смерти Путина, когда ни один из "преемников" будет не в состоянии удержать ситуацию, и страна начнет трещать по швам от взрывов "мин замедленного действия", заложенных предшественником: "мин" в политическом, социальном, национальном поле. И тогда вся распыленная ранее энергия масс соберется воедино и выльется на улицы и площади российских городов.

Ну, а пока наблюдаем вот такое...

Mark Galperin

Я не оправдываю равнодушие, но в целом митинг, как мероприятие, удался. Надо работать, надо объединять протест, тогда люди поверят в оппозиционеров и выйдут на площадь массово.

МВД приводит цифру в 2,5 тысячи участников, в то время как по подсчетам "Белого счетчика" в целом на митинг пришло около 6,2 тысяч человек:

Погода была жаркой (около 30° на алфальте), облаков практически не было, как не было и заметного ветра. Несмотря на некомфортные условия большинство участников провели на территории мероприятия около двух часов. Раньше официального окончания митинга территорию покинули около 2 тыс. участников.

Максимум находящихся на территории был достигнут в 15:00 и составлял 5,1-5,3 тыс.чел.

Появление Навального вызвало всеобщий ажиотаж - с ним много фотографировались. Прокремлевские блогеры раскритиковали оппозиционера за курортный загар.

​Аркадий Кайданов

На пародийном митинге на Сахарова сейчас, к неадекватной радости самодеятельного корреспондента ДОЖДЯ ,появился Навальный.

Прекрасный загар Навального позволяет думать, что он до изнеможения боролся против Путина в нечеловеческих условиях Средиземноморья

Кирилл Шулика

Вообще самая дикость - обвинять Навального в том, что он ездит в отпуск и у него загар! Я понимаю тех, кто это делает за деньги, это даже хорошо, обвинить больше не в чем. Но кто бесплатно... Образ оппозиционера у них сложился что ли, что это бомж какой-то в грязной одежде и насекомыми в голове?

Просто я как-то раньше как-то даже не верил, что это живые люди бесплатно пишут, подметные же ресурсы не читаю, а потом сам столкнулся, что, оказывается, пока Родина в опасности, ты билеты на Чемпионат мира по футболу купил. Так я скоро и загорать поеду. А вы за собой следите, сделайте так, чтобы у вас тоже загар был, это лучше, чем насекомые в голове.

Несмотря на то, что акция была согласована, некоторых из организаторов митинга после ее окончания задержала полиция. В числе задержанных оказались основатель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и ведущий митинга Михаил Чичков.

​Лев Рубинштейн

Интересная новость о том, что сразу же после СОГЛАСОВАННОГО митинга его организаторы были задержаны. Причину задержания никто не объяснил.

"Меня милый провожал,

Всю дорогу руку жал.

А у самых у дверей

Мне навешал п....ей".

Фольклор, никакой отсебятины.

В итоге всех задержанных отпустили. На Степанова составили протокол за нарушение правил проведения митинга, потому что он выкрикивал со сцены "Путин - вор!"​, а на Чичкова - за то, что он не мешал Степанову это делать.

В целом же как либеральные, так и провластные комментаторы ждали, что народу на митингах будет намного больше - и в итоге пытаются понять, отчего протест оказался настолько скромным. Многие, впрочем, считают, что нынешние протесты - только начало большой волны массового недовольства.

Максим Василенко

Положа руку на сердце- народу вчера на акции вышло с гулькин хер. В сравнении с масштабом вопроса.

Как по мне- оправданием может служить минимум два момента- лето(недосуг) и "под чьи знамена".

К примеру в Москве вчера народ созывали левые, включая полный зашквар в лице Удальцова. А сегодня- и вовсе какие-то "либертарианцы", не способные назвать хотя бы одно отличие себя от анархо-капиталистов типа Уотта с Татуина.

В своё время, в 11-м году реальная сотня тысяч собиралась на Сахарова, движимая усталостью от забронзовевших едросов, коим создали комфортный внутриполитический реслинг с притворными конкурентами. Существование которых- сокрее подпирает политическое доминирование "правящей", превращая в карикатуру, выхолащивая любую конструктивную альтернативу.

Тогда на площади было много людей, что ни до- ни уже никогда после- никуда не выходили.

И не выйдут. Ибо вопросы были поставлены, но ответы и главное лидеры- так и не были найдены.

Ekaterina Vinokurova

На митингах не была ни на одном, но есть у меня гипотеза, почему московские митинги (тут я буду доверять оценкам Александра Черныха) были не запредельно многочисленными, причем по сравнению с митингами против монетизации льгот стародавних времен.

Речь же идет о Москве. В Москве 10-х, я думаю, не так много людей собирается жить на пенсию или выходить на нее строго с пенсионного возраста.

Средний класс в Москве ожесточенно зарабатывает в ходе жизни на любую ренту к пенсии и работает на самом деле долго(у меня один член семьи вообще поддерживает пенсионную реформу, один против, по одному не знаю, двое относятся как к «нас не касается»).

Поэтому реформа вызывает недовольство «хоть бы сами себя хоть где-то подвинули и ужали» - особенно на фоне очередных подарков «Роснефти», создании офшорных зон, НДС и прочего. А вот четкой эмоции «отбирают важное» - в отличии от реновации с отъемом квартир - нет.

Плюс я не видела у политиков важного: «ок, пенсионный возраст повышаем. Что за это людям будет?» и вывода «прибавка к пенсии в тысячу рублей в месяц - это плохая оферта за повышение пенсионного возраста на столько лет, давайте сильно больше и заодно стригите элитку, элитке пенсии ни к чему». То есть, если бы я писала кому-то тезисы, я бы делала акцент на то, что слишком мало хотят дать за то, что хотят отнять. С москвичами же отдельная история, так как тут скорее она про то, что московские цены не дают вообще возможности на пенсию прожить и нужна вообще регионализация некая.

Но это мои скромные предположения.

Сергей Марков

Пенсии. Пенсионная реформа действует не как перелом ноги, а как онкология.

Протесты против пенсионной реформы этой недели в общем провалились. Но правительству очень рано радоваться этому. Объясню логику, что будет дальше. Протест был слабый по нескольким причинам, которые никак не связаны с действиями правительства. 1. Лето, люди на дачах, у рек и у моря. 2. Нет доверия всем политическим акторам (кроме Путина) и под флаги КПРФ люди идут без энтузиазма. 3. Нет доверия уличным протестам, особенно после Болотной и Майдана. 4. Действие пенсионной реформы растянуто во времени. Негатив, если он будет, настанет не в этом году, и не в следующем. А когда то далеко. Нет временнОй концентрации протеста.

Негативная реакция на монетизацию льгот пенсионеров последовала не во время принятия закона, и не после принятия, а когда у всех пенсионеров в один день после нового года стали требовать деньги. Тогда монетизация была воспринята обществом как внезапный удар. И пенсионеры вышли на площади. Для правительства это было шоком, как перелом руки и оно стало резко лечить ситуацию уступками.

Но негатив в отношении реформы растянут. Не будет никаких резких выступлений. Но правительство рано радуется. Для него это будет как онкология, которую не диагностировали. Она будет переходить в следующие фазы. В результате бунтов не будет. Но непопулярность этой реформы в 80% будет подтачивать политические силы правительства. И те, кто себя ассоциирует с этой реформой, окажутся в памяти общества как Чубайс, Гайдар и все те члены младоправительства. То есть врагами народа.

Монетизация работала как перелом. Пенсионная реформа работает как онкология. Просто потому, что у них разное отношение со временем. А отсутствие у правительства обратной связи в виде протестов вводит правительство в ошибочную эйфорию. Когда они узнают социальную реальность, то будет уже поздно.

Борис Межуев

Я помню, как во время печально памятной монетизации льгот возникло ощущение, что власть немного утратила понимание общества, а это ведь произошло сразу после "оранжевой революции", когда, казалось, еще немного, и протестующая молодежь утонет в олигархических деньгах, направленных на "смену режима". Все что последовало потом называли "сурковской пропагандой", "контрреволюцией", "реакцией", а потом "нормализацией", "деполитизацией", "промывкой мозгов". И мне кажется либеральные критики убедили демиургов политического управления, что они на самом деле все все контролируют и всем всем управляют. Что можно в общем поступать как угодно и делать что угодно, без опасения за возникновение полного дежа вю с 2005 годом.

А пока на амбразуру привычно ложится Ксения Собчак - ее недавний пост в защиту пенсионной реформы породил множество критических откликов, в том числе со стороны Навального, на которого она ссылается. Особенно много цитируют фразу "Если ваша мечта в 55 выйти на пенсию, подумайте, что пошло не так с вашей жизнью, что вы так не любите свою работу?"

​Карина Орлова

Никакой изобретательности - серо, уныло и безынтересно за власть агитируют.

Все же знают, что в России мужчины доживают в среднем до 66 лет, то есть на год больше, чем новый возраст выхода на пенсию. И вот они - агитаторы, толкают идею, что в 55 лет люди еще молодые, а в 65 и подавно.

Отлично! Так вот же как пенсионную реформу в массы надо было толкать:

Граждане товарищи, Россия запускает первый в мире нанопроект - федеральную целевую программу "Нет старости"! Новейшие разработки Роскосмоса, Ростеха, Роснефти и Сколково позволят нашей стране стать первой в мире, где граждане останутся вечно молодыми! Стариков в России Путина больше не будет! Ура!

Ну и конечно, переименовать эту т.н. реформу - убрав слово пенсия (какая пенсия в стране вечно молодых??) и назвав официально ФЦП "Нет старости!".

Serg Mitrofanov

тут нас упрекнули (из-за границы). Типа вы ленивые, хотите сразу из ясель на пенсию. Но дело в том, что раб и должен быть ленивым. Лень - способ сохранить свой ресурс на длительное время. Мы тут как бы превращаемся в подобие древнеримских колонов, когда вроде бы граждане, но уже крепостные. Колонам положено быть ленивыми.

Oleg Kozyrev

А вообще вдумайтесь, что происходит. У стариков ведь отбирают буквально копейки. Ладно бы пенсия была две-три тысячи долларов. Тогда хоть понятно, за что битва. Но Путин сотоварищи на самом деле последние тыщонки у бедняков пенсионные уводят

Konstantin Kalachev

- Для устойчивости пенсионной и финансовой системы надо поднять пенсионный возраст. - А что если для устойчивости пенсионной и финансовой системы поднять налог на доходы физических лиц для миллионеров и миллиардеров? - Это слишком жестоко и бесчеловечно. Что ж мы звери что ли?