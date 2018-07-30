В Красноярске суд отменил запрет на опеку для бабушки с ВИЧ

Суд в Красноярске признал незаконным решение городских властей, отказавших ВИЧ-положительной бабушке в опеке над внуком, мать которого погибла. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

По словам адвоката, в ноябре 2017 года районная администрация разрешила бабушке взять внука под опеку, но марте 2018 года чиновники изменили решение, узнав о её ВИЧ-статусе.

Защита на суде подчёркивала, что власти не учли жилищные условия и положительные характеристики опекуна, а также мнение самого ребёнка и специалистов, которые пришли к выводу, что состояние заявительницы не представляет угрозы для окружающих.