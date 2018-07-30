Последний герой. Эфир в 19:05

Гость прямого эфира - Виктор Шендерович. Задайте ему вопрос. Что вам важно от него услышать? Ведущая Елена Рыковцева
Звоните по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05
Виктор Шендерович о Владимире Войновиче и вечном вопросе: стоит ли плевать против подлости?
Гость прямого эфира - Виктор Шендерович. Задайте ему вопрос. Что вам важно от него услышать? Ведущая Елена Рыковцева
Звоните по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.