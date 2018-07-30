Трамп на встрече с Конте подвердил, что сохранит санкции против России

Президент США Дональд Трамп в понедельник принял в Белом доме премьер-министра Италии Джузеппе Конте. "Это человек, который делает фантастическую работу", – так отозвался о Джузеппе Конте президент США.

Встреча двух лидеров началась с беседы один на один в Овальном кабинете, после чего переговоры продолжились в расширенном составе. Белый дом ранее сообщил, что они направлены на углубление сотрудничества ради урегулирования конфликтов и экономического процветания по обе стороны Атлантики".

Беседуя с Конте в Овальном кабинете, Трамп высоко оценил подход Италии к вопросу иммиграции. Президент сказал об итальянском премьере, что тот занял очень жесткую позицию по вопросу охраны границ от наплыва мигрантов и заявил, что считает позицию главы правительства Италии правильной.

На совместной конференции Трамп назвал Конте своим новым другом. Поздравив главу итальянского правительства с победой на выборах, президент подчеркнул значение стратегического сотрудничества между США и Италией.

По поводу внешнеполитических шагов, предпринятых в недавнее время, Трамп отметил, что санкции по отношению к России останутся в том виде, в каком они находятся сейчас. Он также подчеркнул важность своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и заявил о готовности встретиться с президентом Ирана без предварительных условий.

Джузеппе Конте стал премьер-министром Италии после выборов 4 марта в результате коалиционного соглашения двух политических партий, выступающих против истеблишмента – "Лиги" и движения "Пять звезд". Умеренный в своих взглядах профессор права, не имевший политического опыта, Конте стал лидером первого в Западной Европе полностью популистского правительства, отмечает "Голос Америки".