СК в Калуге поддержал полицейских, сломавших руку Александру Зинову

Следственный комитет по Калужской области отказался возбуждать уголовное дело о применении насилия полицейскими при задержании Александра Зинова перед акцией 5 мая. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на самого Зинова.

Старший следователь посчитал, что в действиях полицейских отсутствует состав преступления. Зинов также рассказал, что нанесшие ему травму полицейские пытались возбудить против него дело о применение насилия в отношении представителя власти, но СК в возбуждении дела отказал.

Александра Зинова задержали 5 мая перед началом акции. Во время задержания полицейские сломали ему руку. 5 мая в Калуге задержали 28 человек.