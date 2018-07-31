В Китае наказали 37 тысяч чиновников за материальные злоупотребления

Коммунистическая партия Китая наказала 37 тысяч чиновников за нарушение так называемого кодекса бережливости. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По данным газеты, среди наиболее часто встречающихся разрушений среди членов партии стали выдача несанкционированных бонусов, обмен подарками и использование служебного транспорта для личных нужд. Помимо прочего, чиновники злоупотребляли посещением ресторанов за государственный счёт.

The Guardian напоминает, что кодекс бережливости был принят в 2012 году, с приходом к власти нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина. Он состоит из восьми пунктов и призывает бороться с расточительностью среди чиновников. По данным китайского антикоррупционного агентства, всего с 2012 года к ответственности за коррупцию в Китае привлекли более 1,5 миллиона чиновников, включая членов политбюро Компартии.