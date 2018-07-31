В российской армии вновь появится военно-политическое управление

В российской армии сформировано главное военно-политическое управление (ГВПУ). Его создание в Министерстве обороны обосновывают необходимостью усиления военно-патриотического воспитания, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно указу президента, опубликованному на официальном портале правовой информации, возглавит управление генерал-полковник Андрей Картаполов, ранее руководивший Западным военным округом и командовавший российскими войсками в Сирии.

В ведении Картаполова теперь также окажется военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".

Военно-политическое управление существовало в Красной армии с 1919 года и занималось политической пропагандой. В его состав входили замполиты и политруки. После распада СССР существовало Главное управление по работе с личным составом, которое в основном занималось вопросами морали в армии. Именно на его базе будет сформировано ГВПУ.