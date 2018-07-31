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В Дмитрове оштрафовали активистов, перекрывших въезд на свалку

Свалка, иллюстративное фото

Суд в Дмитровском районе Московской области оштрафовал шестерых активистов, перекрывших проезд к полигону в Непейно. Их признали виновными в проведении акции, которая мешала работе транспортной инфраструктуры, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Суммы штрафов составили от 10 до 15 тысяч рублей.

Активистов задержали у въезда на мусорный полигон в деревне Непейно 28 июля и двое суток продержали в полиции.

Это не первая подобная акция в Дмитровском районе. Протестующие подчеркивают, что мусор в Непейно свозят из Москвы, Клина, Дубны и других городов, что противоречит регламенту полигона. Кроме того, туда привозят ртуть и батарейки, хотя это запрещено.

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