Арабскую поэтессу в Израиле приговорили к пяти месяцам тюрьмы

Суд в Израиле приговорил к пяти месяцам тюрьмы поэтессу Дарин Татур за подстрекательство к насилию. В дополнение Татур приговорили к шести месяцам заключения условно.

Татур – гражданка Израиля арабского происхождения. Ей 36 лет. В 2015 году она опубликовала в фейсбуке и YouTube стихотворение "Сопротивляйся, мой народ, сопротивляйся им" под изображением палестинцев, бросающих камни и бутылки с зажигательной смесью в израильских солдат. Через несколько дней её арестовали. Три месяца поэтесса провела в тюрьме. Остальное время – под домашним арестом.

Татур свою вину не признала. Она заявила, что не призывала к насилию, а в ее стихотворениях содержится призыв к борьбе с израильскими властями.

Международный ПЕН-центр осудил обвинительный приговор. В организации считают, что писателя осудили за "мирную борьбу с несправедливостью".