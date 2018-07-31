Арабскую поэтессу в Израиле приговорили к пяти месяцам тюрьмы

Суд в Израиле приговорил к пяти месяцам тюрьмы поэтессу Дарин Татур за подстрекательство к насилию. В дополнение Татур приговорили к шести месяцам заключения условно.
Татур – гражданка Израиля арабского происхождения. Ей 36 лет. В 2015 году она опубликовала в фейсбуке и YouTube стихотворение "Сопротивляйся, мой народ, сопротивляйся им" под изображением палестинцев, бросающих камни и бутылки с зажигательной смесью в израильских солдат. Через несколько дней её арестовали. Три месяца поэтесса провела в тюрьме. Остальное время – под домашним арестом.
Татур свою вину не признала. Она заявила, что не призывала к насилию, а в ее стихотворениях содержится призыв к борьбе с израильскими властями.
Международный ПЕН-центр осудил обвинительный приговор. В организации считают, что писателя осудили за "мирную борьбу с несправедливостью".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.