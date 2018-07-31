Дамаск взял под контроль границу в районе Голанских высот

Сирийские правительственные войска заняли последнюю деревню, контролируемую террористической группировкой "Исламское государство", в районе Голанских высот. Впервые с 2011 года граница между Сирией и Израилем оказалась под контролем Дамаска. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel. Уточняется, что Израиль прекратил оказание гуманитарной помощи сирийским беженцам, находящимся в районе Голанских высот.

Регион на юге Сирии, на границе с Израилем, вначале находился под контролем сирийских отрядов вооруженной оппозиции. Затем он перешел к группировке, близкой к джихадистам "Исламского государства".

Террористическая группировка до сих пор удерживает в заложниках более 30 друзов. Исламисты захватили их в конце июля. Times of Israel пишет, что 28 июля "Исламское государство" призывало власти Сирии прекратить наступление на позиции джихадистов и не рисковать жизнью заложников.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.