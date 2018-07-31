Цирк уродов и варваров. Фильм Лозницы - только про Донбасс?

Этот фильм едва ли разрешат смотреть россиянам. В это зеркало очень страшно смотреться. В Донбассе этот нарыв прорвало из-за войны. Наружу полезли самые жуткие, самые уродливые существа. Но он может прорваться в любом месте. Люди, будьте бдительны.

Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы обсуждают актриса Лия Ахеджакова, кинокритики Антон Долин и Юрий Богомолов, и сам автор фильма. Ведущая Елена Рыковцева.