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Начинается суд над Полом Манафортом, бывшим советником Трампа

Пол Манафорт

Пол Манафорт, один из бывших помощников президента Дональда Трампа по избирательной кампании, сегодня предстанет перед американским судом. Федеральные следователи, изучающие дело о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, предъявили Манафорту обвинения в банковском и налоговом мошенничестве.

Несмотря на то что речь идет о финансовых преступлениях, судебный процесс может привести к самым неблагоприятным политическим последствиям для подсудимого. В июне 2016 года Манафорт присутствовал при встрече функционеров из окружения Трампа с гражданами России, якобы располагавшими "компроматом" на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Специальный прокурор Роберт Мюллером уже 14 месяцев проводит расследование возможного вмешательства Кремля в выборы в США.

Дональд Трамп заявил во вторник, в день начала суда над Манафортом, что "сговор – это не преступление". Агентство Reuters отмечает, что президент Трамп наращивает давление на следствие во главе с Робертом Мюллером. Трамп настаивает, что среди сотрудников его избирательного штаба не было сговора с Москвой. При этом он отдельно подчеркивает, что даже если бы сговор и существовал, то это не являлось бы преступлением.

Накануне, в понедельник, в интервью американскому телеканалу адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что "не уверен, будто сговор с Россией может считаться преступлением". Но эксперты по правовым вопросам неоднократно заявляли, что любой человек, в отношении которого установлен факт сотрудничества с Россией на выборах 2016 года, может быть обвинен в других преступлениях, таких как заговор. И именно в связи с этим и проводится специальное расследование прокурора Мюллера.

Отвечая на вопрос о предстоящем судебном процессе над главой предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом, Джулиани сказал в эфире CNN, что Манафорт "не был связан близкими деловыми отношениями с Дональдом Трампом".

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