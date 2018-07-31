Начинается суд над Полом Манафортом, бывшим советником Трампа

Пол Манафорт, один из бывших помощников президента Дональда Трампа по избирательной кампании, сегодня предстанет перед американским судом. Федеральные следователи, изучающие дело о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, предъявили Манафорту обвинения в банковском и налоговом мошенничестве.

Несмотря на то что речь идет о финансовых преступлениях, судебный процесс может привести к самым неблагоприятным политическим последствиям для подсудимого. В июне 2016 года Манафорт присутствовал при встрече функционеров из окружения Трампа с гражданами России, якобы располагавшими "компроматом" на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Специальный прокурор Роберт Мюллером уже 14 месяцев проводит расследование возможного вмешательства Кремля в выборы в США.

Дональд Трамп заявил во вторник, в день начала суда над Манафортом, что "сговор – это не преступление". Агентство Reuters отмечает, что президент Трамп наращивает давление на следствие во главе с Робертом Мюллером. Трамп настаивает, что среди сотрудников его избирательного штаба не было сговора с Москвой. При этом он отдельно подчеркивает, что даже если бы сговор и существовал, то это не являлось бы преступлением.

Накануне, в понедельник, в интервью американскому телеканалу адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что "не уверен, будто сговор с Россией может считаться преступлением". Но эксперты по правовым вопросам неоднократно заявляли, что любой человек, в отношении которого установлен факт сотрудничества с Россией на выборах 2016 года, может быть обвинен в других преступлениях, таких как заговор. И именно в связи с этим и проводится специальное расследование прокурора Мюллера.

Отвечая на вопрос о предстоящем судебном процессе над главой предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом, Джулиани сказал в эфире CNN, что Манафорт "не был связан близкими деловыми отношениями с Дональдом Трампом".