Погибшие журналисты работали над совместным проектом с ЦУР

Поступают новые подробности гибели российских журналистов в Центральной Африке.

Агентство AFP сообщило со ссылкой на источники в клерикальных кругах и службах безопасности, что трое граждан России, имевшие при себе пресс-карты, были убиты на шоссе, в 23 километрах от города Сибю. Их тела найдены и доставлены на базу миротворцев ООН. Водитель машины, на которой ехали журналисты, исчез.

Журналисты якобы возвращались из города Кага-Бандоро на севере страны. Один из российских военных в столице Центральноафриканской республики городе Банги сообщил агентству AFP, что российские представительства в ЦАР не имели сведений о присутствии на территории страны каких-либо журналистов из России.

Как сообщил изданию "МБХ медиа" глава "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин, "готовился совместный проект с Орханом Джемалем и Александром Расторгуевым. Проект посвящен Центральной Африке. Работы по нему велись с начала лета.

Коняхин добавил, что ему ничего неизвестно о пресс-картах "Известий", которые, как сообщалось ранее, были найдены у погибших журналистов. "Возможно, у Орхана была, он когда-то там работал", — рассказал Андрей Коняхин и сообщил, что в среду, 1 августа, пойдёт с коллегами в посольство ЦАР в Москве для получения официальных сведений об обстоятельствах произошедшего.