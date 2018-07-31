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Петицию за обмен политзаключенными подписали 50 тысяч человек

Украинский режиссер Олег Сенцов

Петицию за обмен политическими заключенными между Россией и Украиной подписали более пятидесяти тысяч человек. Она была создана в мае после начала голодовки украинского режиссера Олега Сенцова. Автор петиции биолог из Дмитрова Александр Рекубратский требует от российского правительства провести обмен в формате "всех на всех".

Рекубратский неоднократно проводил одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера.

14 мая Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. По всему миру продолжаются акции в поддержку осужденного украинского режиссера.

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