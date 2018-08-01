Прокуроры обвинили Манафорта в многомиллионном заговоре

Пол Манафорт стоял за многомиллионным заговором, целью которого было обойти налоговые и банковские законы США. Об этом вчера на суде по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа сообщила сторона обвинения. Представитель прокурора заявил, что Манафорт поставил себя над законом, ведя роскошную жизнь на тайные доходы, сообщает Associated Press.

Судебный процесс по делу Манафорта начался 31 июля в США. Федеральные следователи предъявили ему обвинения в банковском и налоговом мошенничестве. Следствие также рассказало, как бывший помощник президента открыл более 30 счетов в трёх странах, чтобы переводить и скрывать с их помощью многомиллионные доходы от работы на Украине. Всего Манафорта обвиняют по 18 пунктам. В основном они связаны с тем, что он скрыл значительную часть и не заплатил налоги с 60 миллионов долларов.

Это первый судебный процесс, связанный с расследованием о предполагаемом сговоре между Москвой и избирательным штабом президента США. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В октябре 2017 года Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс стали первыми фигурантами расследования. Их обвинилив сговоре против США и лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов. Гейтс вину признал, Манафорт — нет.

