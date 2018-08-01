Facebook обранужил следы вмешательства в выборы в Конгресс США

Социальная сеть Facebook выявила попытки повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. В сообщении соцсети говорится о "скоординированной политической кампании".

Из Facebook, а также из принадлежащего ему приложения Instagram удалены 32 подозрительные страницы. По данным руководства компании, на этих страницах была опубликована информация, обманывающая пользователей. Ведущие их пользователи скрывали цели своих действий. У подозрительных аккаунтов было свыше 290 тысяч подписчиков.

В США сейчас продолжается расследование предполагаемого вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году, в том числе - через соцсети. Москва обвинения повлиять на голосование в иностранных государствах отвергает.

