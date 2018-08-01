Президент Словакии: "Ночные волки" – угроза безопасности страны

Байкерский клуб "Ночные волки", открывший европейскую базу в Словакии, представляет угрозу для безопасности страны. Об этом заявил президент Словакии Андрей Киска.

"Основатель "Ночных волков" оказался в санкционном списке за участие в в аннексии Крыма и не может путешествовать по Евросоюзу", – сказал Киска. Он добавил, что создание в Словакии штаба европейских "Ночных волков" – это издевательство над позицией страны по Крыму.

Киска раскритиковал главу словацкой полиции Милана Лучанского. Ранее он заявил, что правоохранительные органы не могут принять мер против "Ночных волков", так как организация не нарушает закон. Президент призвал правительство поддержать силы безопасности в их борьбе против "сомнительных сообществ", которые распространяются в Словакии.

"Ночные волки" открыли свою базу в одном из сел на юго-западе Словакии 23 июня при участии российских дипломатов. Она будет находиться в специально строящемся здании на частной территории, принадлежащей словацкому байкеру и бизнесмену Йозефу Хамбалеку. Он утверждает, что не имеет никакого отношения к идеологии "Ночных волков". По словам Хамбалека, граждане России в словацком клубе не состоят.

Радио Свобода удалось снять базу с помощью беспилотного устройства. На кадрах можно разглядеть большое количество старой военной техники – танков и бронемашин. При этом журналисты столкнулись с угрозами со стороны представителей организации.

​Около двухсот словацких политиков, военных, журналистов и деятелей искусства подписали петицию, в которой призвали правительство закрыть базу. В МИД Словакии пообещали, что деятельность "Ночных волков" будет находиться под тщательным контролем. Полиция заверяет, что военная техника на базе – устаревшая и угрозы не представляет.

Известные как сторонники президента России Владимира Путина, "Ночные волки" и их лидер Александр Залдостанов по кличке Хирург находятся под западными санкциями за их поддержку боевых действий пророссийских сил на Украине. Действия участников клуба, которые регулярно пытаются совершать мотопробеги по Европе, воспринимаются как провокационные и политически мотивированные. "Ночные волки" утверждают, что изучают историю и наследие России, в том числе за рубежом.