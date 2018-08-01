От штрафов до увольнений. Как давят на противников пенсионной реформы

В России продолжаются массовые акции против планов правительства начать поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. В частности, митинги с требованиями пересмотреть намеченную пенсионную реформу прошли в минувшие выходные во всей стране. Властям эта активность населения категорически не нравится – они используют любые способы давления не только на организаторов, но и на рядовых участников протестов.

В субботу, 28 июля, на улицы вышли коммунисты: более чем в 50 городах России протестные акции организовала КПРФ при поддержке в основном несистемных левых движений. В Москве митинг на проспекте Сахарова с участием лидеров Компартии по подсчётам организаторов собрал сто тысяч человек. Проект "Белый счётчик" в своих оценках был скромнее: более 12 тысяч. На следующий день, 29 июля, на том же проспекте Сахарова в Москве против пенсионных планов властей митинговали уже Либертарианская партия России, партии "Яблоко" и "Демократический выбор", движение "Открытая Россия", а также сторонники оппозиционера Алексея Навального. По оценке "Белого счетчика", в митинге приняли участие более шести тысяч человек.

Правительство объявило о проекте пенсионной реформы 14 июня, в день старта домашнего для России чемпионата мира по футболу за несколько часов до начала первого матча национальной сборной. Вплоть до 25 июля в 11 городах-организаторах по указу президента вводились ограничения на любые акции протеста, которые зачастую трактовались как запрет: массовые акции власти не согласовывали, ссылаясь на тяжёлое положение во время ЧМ, а одиночные пикеты прерывали сотрудники полиции и задерживали их участников.

Однако схожие ограничения были введены не только в тех регионах, где проходили матчи. В конце июня в подмосковном Серпухове (Московская область не вошла в число субъектов России, принимающих чемпионат мира) активисту движения "Левый блок" Станиславу Кирюшкину отказали в заявке на пикет против пенсионной реформы и повышения НДС в связи с планетарным турниром. Спустя три недели выяснилось, что, подав заявку, Станислав Кирюшкин совершил административное правонарушение.

Там была реальная угроза, но мы смогли отбиться и снизили меру пресечения до 10 тысяч рублей штрафа

– 19 июля ко мне домой пришли сотрудники полиции и вручили уведомление о принудительной явке, – вспоминает Станислав Кирюшкин. – 20-го числа я прибыл в ОВД, где мне объявили, что в отношении меня заведено административное дело по части 8 статьи 20.2, и ввиду того, что на меня уже были составлены две "административки" (первая за голодовку) против свалки ТБО "Лесной" в декабре 2017 года, и вторая за одиночный пикет 6 мая, тоже против этой свалки), в связи с этим я не мог юридически быть организатором пикета. Ссылаясь на это, мне сообщили, что я подал уведомление в МФЦ, совершив тем самым правонарушение. Они составили на меня административный протокол. 26-го числа прибыл мой адвокат, и мы более-менее отбились, хотя были слухи, что меня будут пытаться "закрыть" на 15 суток. Там была реальная угроза, но мы смогли отбиться и снизили меру пресечения до 10 тысяч рублей штрафа.

– Вы сказали, что вас штрафовали ранее за голодовку и за одиночное пикетирование. Но ведь ни то, ни другое не запрещено законом о митингах.

– В декабре голодовка была в бытовке, прямо перед свалкой "Лесная", но полицейские это дело записали как несанкционированный митинг. То же самое с одиночным пикетом – просто приехала полиция и сказала, что это несакционированный митинг, и всех забрали, составили протоколы и оперативно провели суды, обозвав мероприятие митингом. То же самое – с 6 мая: записали как несанкционированное массовое мероприятие, а не одиночные пикеты.

– Как вы планировали выступить против пенсионной реформы?

Даже в нашем небольшом Серпухове действует указ президента

– Мы планировали выйти с плакатами, с баннером, всего мы подавали заявление на 15 человек, с кубом – КПРФ и "Яблоко" совместно против повышения пенсионного возраста. Но администрация решила, что в нашем небольшом городе это нельзя проводить по постановлению президента о запрете митингов и массовых демонстраций.

– И это несмотря на то, что указ не распространяется на Московскую область?

– Ну администрация ссылалась именно на него. Если бы мы провели мероприятие, его сочли бы несанкционированным, потому что в ответе администрации было написано, что, оказывается, Московская область принимает чемпионат мира, и даже в нашем небольшом Серпухове действует указ президента.

– Почему вы выступили организатором пикета, зная, что все равно не удастся его согласовать из-за ваших административных правонарушений?

Но мы в России все-таки живём, и даже 10 тысяч штрафа можно считать победой

– Когда мы подавали, я не знал о таком законе, что мне, оказывается, нельзя. Ну и по закону администрация должна была отказать на этапе подачи уведомления, то есть написать не в связи с чемпионатом мира, а в связи с тем, что у организатора имеются два административных протокола, и он не может быть организатором. А так получается, что первый раз в истории человека задерживают за подачу уведомления.

– И вы считаете, что штраф – это меньшее из зол?

– В идеале хотелось бы, конечно, чтобы был оправдательный приговор. Но мы в России все-таки живём, и даже 10 тысяч штрафа можно считать победой, учитывая, что по статье 20.2 часть 8 положен либо штраф от 150 до 300 тысяч, либо исправительные работы до 300 часов, либо административный арест до 30 суток. Используя постановление Конституционного суда о том, что штраф 150 тысяч – это негуманно и антиконституционно (а Конституционный суд рекомендовал всем судам присуждать штраф ниже минимального порога), мы смогли добиться такого минимального наказания.

Активист Станислав Кирюшкин отметил, что считает приговор де-факто оправдательным, но намерен его обжаловать.

В других регионах России активисты, выступившие против реформирования национальной пенсионной системы, также сталкиваются в давлением и репрессиями со стороны местных властей. В Волгограде участница митинга пожаловалась на увольнение из государственного учреждения после рассылки друзьям и коллегам в мессенджере приглашения на акцию против пенсионной реформы. Такая активность не понравилась начальнику, члену партии "Единая Россия". В городе Сарапул республики Удмуртия полиция потребовала объяснений от активистов и организатора митинга из-за фразы "Путин – вор", якобы прозвучавшей на акции.

Этот же лозунг привел к еще большим проблемам 29 июля после московского митинга "против пенсионной реформы и налогового грабежа", организованного Либертарианской партией и другими правыми оппозиционными движениями. Если накануне члены системной оппозиции от КПРФ были осторожны с персональной критикой, требуя отставки в основном правительства во главе с премьером Медведевым, то либертарианцы эмоций не скрывали:

Предложил сократить лозунг против повышения пенсионного возраста до более лаконичного: "Путин – вор"

– В своем выступлении на митинге я с акцентировал внимание на том, что главным виновником этого повышения является не правительство, не какие-то мифические люди из него, а Владимир Путин, – рассказал Радио Свобода Олег Степанов, координатор московского штаба Алексея Навального. – Лично он виноват. Предложил сократить лозунг против повышения пенсионного возраста до более лаконичного: "Путин – вор", который фактически ворует деньги будущих пенсионеров. После того, как митинг закончился, и мы двинулись в сторону выхода, на меня накинулось, наверное, с десяток сотрудников 2-го оперативного полка полиции, скрутили мне руки достаточно грубо, не представились. Достаточно профессионально вывели меня за пределы, огороженные барьерами, и повели в сторону автобуса. Там уже находится Миша Чичков, это ведущий митинга. За мной, когда меня вывели, кинулся Сергей Бойко, организатор митинга, чтобы узнать, что происходит. Он тоже попал под горячую руку. За ним в свою очередь пошёл журналист Иван Егоров. Его тоже добавили к нашей компании, и всех погрузили в полицейский автобус. В автобусе у нас попытались отнять телефоны, сказали, что причину задержания нам озвучат в участке.

Олега Степанова обвинили в нарушении установленного порядка проведения митинга. По версии сотрудников полиции, лозунг "Путин – вор" не соответствовал "тематике проводимого мероприятия".

Ведущего митинга Михаила Чичкова и организатора акции, председателя Либертарианской партии Сергея Бойко обвинили в "непринятии мер к прекращению" скандирования.

– Для меня это первая "административка", – отметил Сергей Бойко. – На самом деле, как мне говорят коллеги в регионах, это уже обыденность, но для Москвы, для меня это первый такой случай, когда организаторов согласованного митинга, где мы не выходили за пределы заявки, вот так вот после окончания митинга задержали.

Административные дела активистов 2 августа рассмотрит Мещанский суд Москвы.

Из этих 2,5 триллионов можно 1 триллион изъять и направить на то, чтобы повысить пенсии

– Люди в правительстве хотят просто нас обокрасть и забрать у нас примерно триллион рублей, - пересказал свою речь на митинге Олег Степанов. – Но они говорят, что они не воруют эти деньги, а перенаправляют на благие цели, например, на повышение пенсий действующим пенсионерам. Однако ни в каких законах об этом не сказано. Но даже если мы на секундочку представим, что они говорят правду, то мы столкнемся с тем, что есть другие источники для повышения пенсий. Я назвал три источника. Например, статья "национальная экономика". Там 2,5 триллиона рублей. Что это за экономика, которая не производит деньги, а потребляет? Это экономика, где Шувалов, где Рогозин, которые устраивают освоение средств, чтобы возить в случае Шувалова своих корги на самолетах, а в случае Рогозина топить таксу под камеру. Я считаю, например, что наши действующие пенсионеры намного больше достойны этих денег. Из этих 2,5 триллионов можно 1 триллион изъять и направить на то, чтобы повысить пенсии.

Давайте возьмем компанию "Роснефть". Её возглавляет Игорь Сечин. И она не вполне государственная. Она принадлежит не государству напрямую, а она принадлежит компании "Роснефтегаз", где работают полторы секретарши. В этой компании аккумулируются почти все доходы компании "Роснефть". И они не все доходы государства. Давайте сделаем так, чтобы доходы "Роснефти", которые принадлежат нам с вами, жителям России, отправлялись в бюджет и шли на повышение пенсий, а не оставались у Сечина, который покупает себе роскошные яхты. Люди на митинге говорят: да, это хорошая вещь, хорошая идея, давайте направим деньги от Сечина к пенсионерам.

Почему нельзя забрать деньги у Шувалова? Почему нельзя забрать деньги у Сечина?

Есть универсальный способ добыть денег для повышения пенсий. По данным Счётной палаты, только за один год украдено на госзакупках 1,9 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем пытаются украсть у нас из кармана. Почему бы не начать бороться с коррупцией? Просто в два раза сократить коррупцию в госзакупках, и вот вам триллион в год. Но нет, говорят нам люди из правительства. На госзакупках воруют очень уважаемые люди. И тут даже самый скептический человек задумывается: "А почему нельзя забрать деньги у Шувалова? Почему нельзя забрать деньги у Сечина? Почему нельзя забрать деньги у Ротенберга? Может быть, есть кто-то, кто гарантирует им это". И такой человек есть. Я спросил у людей: "Кто это?" И все мне ответили: "Путин". Действительно, гарантом воровства в России выступает Владимир Путин. И он главный виновник того, что повышается пенсионный возраст. Поэтому лозунг против повышения пенсионного возраста может звучать намного лаконичнее: "Путин – вор". Примерно такая логика, – считает Олег Степанов.