Возвращение Лукашенко. Белорусского лидера потеряли на три дня

Три дня белорусы – кто с надеждой, кто со страхом – обсуждали, что случилось с президентом страны Александром Лукашенко, и жив ли он вообще.

Сначала российский анонимный Telegram-канал "Незыгарь" сообщил, что у Лукашенко, якобы, инсульт. Эту информацию подхватили некоторые украинские сайты. На следующий день вся белорусская негосударственная пресса и социальные сети обсуждали только "инсульт", подсчитывая, сколько дней Лукашенко не появлялся на публике, и замечая, что он не совершил визит в одну из областей.

Только на третий день шторма в социальных сетях пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила корреспонденту Радио Свобода, что информация о болезни главы государства – "полная чушь": "Больше ничего комментировать не буду. Александр Григорьевич находится абсолютно в рабочем режиме".

Впрочем, окончательно обстановку разрядило только появление Лукашенко в телеэфире во время встречи с одним из чиновников.

За эти дни соцсети заполнились мемами, шутками, картинками из фильма "Похороны Сталина" (который, в отличие от России, демонстрировался в белорусских кинотеатрах без всяких ограничений): "Рыгорыч бы нас не кинул во время уборочной", написал один пользователь. Другой напомнил: "Похоронам Сталина предшествовало политическое дело о врачах-вредителях. Совпадение? Не думаю", намекая на то, что в Белоруссии последние месяцы проходят скандальные врачей и чиновников системы здравоохранения).

История с "инсультом" продемонстрировала состояние белорусского общества и потенциальные проблемы с будущим транзитом власти в стране: для многих белорусов любые надежды на перемены в стране сузились до единственного варианта – физического ухода действующего главы государства. Разговоры о том, пойдет ли Лукашенко на экономические и политические реформы, которые велись сразу после президентских выборов 2015 года, по большому счёту, закончились. Даже пересуды о "преемнике" затихли – все поняли, что пока нынешний глава жив и здоров, о преемнике (даже с той же фамилией) можно не задумываться.

Политический обозреватель Валерий Карбалевич, автор биографии белорусского президента, отмечает, что слишком много в стране завязано на личность Александра Лукашенко:

– Любые проблемы Лукашенко становятся сразу же политическими проблемами. Поскольку режим персоналистский, то всё завязано на одном человеке. Я бы обратил внимание, что информация о "болезни" Лукашенко пришла из России, со странного ресурса "Незыгарь". Оттуда исходила и "информация" о новом после России в Беларуси Михаиле Бабиче, о том, что, якобы, Минск против. И вот снова вброс со стороны этого ресурса, и это всё происходит накануне визита Лукашенко в Сочи для переговоров с Путиным. Это вполне можно рассматривать как психологическую атаку на Лукашенко, за которой стоят не только СМИ, но и российская власть. Пока нельзя говорить о широкомасштабной информационной войне, но уже можно называть это партизанскими операциями – ведь ведутся они не частями регулярной информационной армии, а диверсионными отрядами типа "Незыгаря". Очевидно, следующие президентские выборы, которые должны пройти в Беларуси в 2019-20 годах, не станут для Лукашенко простой, формальной кампанией. А тема здоровья белорусского президента станет одной из самых удобных для атак на него с самых разных сторон.