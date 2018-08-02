Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Арестован директор компании Urban Group Андрей Пучков

Зал суда, архивное фото

Суд в Москве арестовал топ-менеджера компании Urban Group – одного из крупнейших застройщиков Подмосковья. Андрея Пучкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает ТАСС.

По версии следствия, входящая в Urban Group компания "Ивастрой", которую до апреля также возглавлял Пучков, собрала с дольщиков больше шести с половиной миллиардов рублей, но так и не ввела в эксплуатацию жилой комплекс "Лайково" в Одинцовском районе.

Андрею Пучкову грозит до десяти лет лишения свободы.

В прошлом месяце "Ивастрой" и другие компании Urban Group были признаны банкротами. Ранее дольщики неоднократно жаловались на застройщика и просили Генпрокуратуру проверить его работу.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG