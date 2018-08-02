Арестован директор компании Urban Group Андрей Пучков

Суд в Москве арестовал топ-менеджера компании Urban Group – одного из крупнейших застройщиков Подмосковья. Андрея Пучкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает ТАСС.
По версии следствия, входящая в Urban Group компания "Ивастрой", которую до апреля также возглавлял Пучков, собрала с дольщиков больше шести с половиной миллиардов рублей, но так и не ввела в эксплуатацию жилой комплекс "Лайково" в Одинцовском районе.
Андрею Пучкову грозит до десяти лет лишения свободы.
В прошлом месяце "Ивастрой" и другие компании Urban Group были признаны банкротами. Ранее дольщики неоднократно жаловались на застройщика и просили Генпрокуратуру проверить его работу.
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