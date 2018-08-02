Сенат США направит показания Марии Бутиной адвокатам и обвинению

Сенат США передаст показания Бутиной адвокатам и обвинению. Члены комитета по разведке разрешили прокурорам и защитнику ознакомиться со стенограммой допроса. Он прошел в закрытом режиме за несколько месяцев до ареста Бутиной.

Сенат настаивает, чтобы суд ограничил передачу этих текстов третьим лицам. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл отметил в разговоре с агентством ТАСС, что показания россиянки могут помочь в ее защите.

Бутину задержали в США в середине июля. Её обвиняют в незаконном лоббировании интересов России. По версии американских властей, Бутина помогала в организации встречи между президентами России и США и пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы на государственный уровень.

В Министерстве иностранных дел России Бутину назвали политзаключенной.