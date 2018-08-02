В России впервые оправдали за неявку на альтернативную службу

В России впервые вынесен оправдательный приговор за неявку на альтернативную гражданскую службу, сообщает издание "Коммерсантъ".

В Волгодонске прокуратура требовала привлечь к ответственности призывника Константина Титова. Он не явился на службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов в Саратовской области, поскольку ему не предоставили положенное по закону общежитие.

Суд Волгодонска постановил, что Титов не обязан доказывать свою невиновность. Прокуратура обжаловала это решение.

По данным "Коммерсанта", за последние 10 лет в России за неявку на альтернативную службу осуждено 30 человек.