Экологи и дума Асбеста добились отмены строительства завода

Верховный суд отказал "Национальной сурьмяной компании" в удовлетворении иска к Асбестовской городской Думе. Ранее Дума своим решением заблокировала строительство в Асбесте сурьмяного завода, появление которого, по словам известной в городе депутата и экозащитницы Натальи Крыловой, могло привести к резкому ухудшению и без того не безупречной экологии города, передает корреспондент Радио Свобода.

Год назад Крылова была одним из инициаторов проведения референдума по вопросу о строительстве завода, но власти отклонили предложение, сославшись на несоответствие заявленного вопроса местной повестке. Но после дня голосования 10 сентября 2017 года, кандидаты из команды Крыловой, шедшие на выборы от КПРФ, получили больше половины мандатов в Асбестовской городской Думе, что позволило им и без референдума заблокировать проект НСК.

Несмотря на решение избранной Думы, сурьмяная компания попыталась добиться строительства завода через суд, но попытка оказалась безуспешной. Доводы нанятого представителя Думы состояли в том, что экология и благополучие населения –​ это приоритет, поддержанный законом и Конституционным судом.

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"Поэтому –​ решение Думы, принятое с соблюдением процедур и формальностей –​ законное и отражает мнение жителей и может не учитывать интересы коммерсантов", –​ написала Крылова у себя в Фейсбуке. В беседе с Радио Свобода она уточнила, что с высокой вероятностью НСК попробует провести свое производство через программу ТОР (Территория опережающего развития):

"Эта программа идеально подходит в целях отмывания денег, так как создает льготные налоговые условия для бизнеса. Учитывая, как упорно эта компания уже почти 2 года пытается пробиться в наш город со своим сурьмяным производством и как настойчиво ей в этом помогают областные власти, я думаю, что речь идет именно о попытках получения левых доходов", – заявила Наталья Крылова.

Вплоть до мая этого года одним из основных участников проекта по сурьмяному производству в Асбесте был сын олигарха Аркадия Ротенберга – Игорь. Его представители не стали комментировать выход из проекта.