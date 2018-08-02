В США приняли законопроект об оборонном бюджете а размее $717 млрд

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете в размере 717 миллиардов долларов на 2019 финансовый год. В США он начинается 1 октября текущего года. Из этой суммы 69 миллиардов долларов выделено на проведение военных операций за пределами страны.

На прошлой неделе за принятие документа проголосовала палата представителей. Теперь законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп.

Законопроект, в частности, предусматривает увеличение численности регулярных сил более чем на 15 тысяч человек. Помимо прочего, документ запрещает поставку Турции современных истребителей F-35. На такой шаг Вашингтон пошел в ответ на закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Новый оборонный бюджет США также предполагает оказание военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Из них 50 миллионов должно быть направлено на летальные виды вооружений.