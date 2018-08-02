Ватикан изменил доктрину по отношению к смертной казни

Римско-католическая церковь официально изменила своё учение, признав смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что Ватикан изменил свой катехизис, чтобы отразить полное неприятие смертной казни Папой Франциском. Смертная казнь неприемлема, так как ущемляет неприкосновенность и достоинство человека, говорится в заявлении понтифика.

Изменение принято Конгрегацией доктрины веры – органом, ответственным за обнародование католической доктрины.

По данным Reuters, новые изменения могут вызвать волну недовольства в США, где многие католики являются сторонниками смертной казни.