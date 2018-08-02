"Гражданская война заставила ненавидеть всех и каждого". Эфир в 19:05

"Гражданская война приучила повсюду видеть врагов и безжалостно их уничтожать. Миллионы людей вернулись с Гражданской войны в сознании своей правоты: так и надо! Вот почему Гражданская продолжилась в мирное время. Все так же выискивали врагов – среди сослуживцев, соседей и друзей".

Писатель Леонид Млечин в разговоре о том, почему Гражданская война никак не окончится в России. Ведущая Елена Рыковцева

Эфир в 19.05