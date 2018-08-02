"Нам нужна пропаганда". Губернатор Твери занялся литературой

"Нам не нужна богема абстрактная, нам нужна пропаганда". Нет, это не Сталин слушает оперу Вано Мурадели "Великая дружба" и не Хрущев высказывается о выставке авангардистов. Это губернатор Тверской области Игорь Руденя оценивает кандидатуру на премию имени Николая Гумилева. Осмелимся утверждать: столь ярких высказываний видных чиновников на тему культурной политики Россия не знала с глубоких советских времен. Даже несмотря на присутствие в кресле министра культуры Владимира Мединского, тоже известного многими темпераментными выступлениями.

То, чем занимались Дементьев, Пахмутова, Добронравов

"То, чем занимался Дементьев в советское время, то, чем занимались Пахмутова, Добронравов. Были стройки огромные в стране, люди ездили по этим стройкам, сочиняли песни, которые потом вся страна пела. Благодаря песням люди, которые работали на этих стройках, на этих проектах, ощущали себя востребованными обществом. Это была некая элита. А вот эти размышления на тему "Чей ты, откуда ты и кто мы?", вот этого нам не надо", – цитирует губернатора тверское телевидение на своем сайте. Вернее, цитировало: статья о культурных воззрениях Игоря Рудени была вскоре удалена, но сохранилась в кэше Гугла, "который всё помнит".

Так губернатор отреагировал на предложение присвоить премию Гумилева в этом году поэтессе Валентине Карпицкой – за новый сборник стихов. ("Не шедевр, мягко говоря, но речь губернатора – это просто классика", – оценивает ситуацию у себя в фейсбуке тверской журналист Мария Орлова). Книга Карпицкой называется "Не из ада ты, не из рая" – отсюда, видимо, и замечание Рудени насчет "чей ты и откуда ты". А премия имени Гумилева в размере 50 тысяч рублей "вручается поэтам, прозаикам, драматургам, литературоведам и переводчикам, чьи произведения отличает высокий уровень художественного исполнения, чье творчество вызывает интерес у читателей и способствует популяризации наследия прославленного русского поэта Серебряного века".

Демография, экономика, нравственное воспитание общества должны быть во всех произведениях

В прошлом году эту премию, например, получил другой местный поэт – Ефим Беренштейн, доцент Тверского университета. Кстати, поэтов в Твери, видимо, много: тогда на премию претендовали еще три номинанта, и все – со сборниками стихов. Вообще литературу в Тверской области, судя по всему, любят. Помимо премии Гумилева, в регионе есть еще две: одна носит имя Ивана Соколова-Микитова, другая – Михаила Салтыкова-Щедрина. Но по меньшей мере на Гумилевскую премию претендовать теперь будет не так просто. Губернатор Руденя четко обозначил рамки, в которые должны будут впредь вписываться лауреаты: "Еще раз повторяю: демография, экономика, нравственное воспитание общества – вот три темы, которые должны быть во всех произведениях. Я бы хотел, чтобы это четко было прописано в нашей номинации". Не очень понятно, правда, чем главу региона, которого столь волнуют вопросы демографии, не устроила книга Валентины Карпицкой – ведь она, как пояснила, отвечая на вопрос Рудени, глава областного комитета по культуре Ирина Репина, "являет собой сборник романтических стихотворений, посвященных в основном теме взаимоотношений мужчины и женщины".

Впрочем, наконец губернатор сменил гнев на милость: премию Карпицкая все-таки получила. "Необходимо поддерживать представителей творческой интеллигенции подобными премиями, но при этом важно, чтобы в своем творчестве они отражали важность духовно-нравственного воспитания, трудолюбия и другие ценности, без которых невозможно развитие региона и всей страны", – стоял на своем Игорь Руденя, сохраняя государственную суровость даже в заявлении по случаю присуждения премии.

Сам губернатор – в своем роде мастер слова. Например, выступая на днях на одном из рабочих совещаний, он отметил, что "своевременная подготовка к отопительному периоду должна стать устойчивым трендом в Тверской области".

Не исключено, что в будущем мы еще услышим об Игоре Рудене – не только в связи с вручением региональных премий. Тверская пресса пишет о его "возможном скором уходе в федеральное правительство". (В 2005–2007 годах он уже был замминистра сельского хозяйства РФ). В связи с визитом в регион вице-премьера Алексея Гордеева, с которым Руденя в прошлом конфликтовал, издание "Караван+Я" отмечает: "В бытность Гордеева на посту полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе был дан ход уголовным делам, приведшим к аресту ближайших соратников тверского губернатора. Министр Тверской области по обеспечению контрольных функций Виктор Шафорост задержан и этапирован в Москву. По данным следствия, Шафорост связан с бандой полицейских, которую возглавлял его родной брат Павел. Сегодняшний приезд Гордеева в Тверскую область, вероятно, имел целью продемонстрировать, что былые конфликты в прошлом".

По данным тверских журналистов, поездка Гордеева завершилась "грандиозным застольем делегации гостей вместе с приглашенной тверской «элитой» в отреставрированных императорских покоях железнодорожного вокзала в Твери". Возможно, карьеру тверского "литературоведа" Игоря Рудени ждут новые интересные повороты.