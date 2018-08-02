Участники "Болотного дела" не будут платить за полицейские дубинки

Мировой суд в Москве отклонил иск о взыскании с лидера "Правого фронта" Сергея Удальцова и других участников так называемого "Болотного дела" компенсации за утраченные в ходе беспорядков 6 мая 2012 года дубинки и рации. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Ранее с иском в суд обратилось управление на транспорте МВД России по центральному федеральному округу.

По словам Удальцова, суд принял решение в связи с истечением срока давности по делу. Он отметил, что также в четверг Мосгорсуд удовлетворил иск Леонида Развозжаева о возврате имущества, арестованного в 2012 году в счет обеспечения возможных гражданских исков. При этом Удальцов подчеркнул, что ему полиция до сих пор не вернула деньги и машину, которые изъяли при обыске.

В исковом заявлении представители МВД просили суд взыскать в пользу ведомства 43 тысячи рублей за пять потерянных резиновых дубинок и две радиостанции.

6 мая 2012 года согласованное с властями оппозиционное шествие завершилось столкновением демонстрантов с полицией на Болотной площади. Власти считают эти события "массовыми беспорядками". Всего обвиняемыми по "Болотному делу" были 30 человек. Часть из них попала под амнистию, многие получили реальные сроки. Удальцов и Развозжаев, в частности, были приговорены к 4,5 годам колонии каждый. Правозащитники называют "Болотное дело" политически мотивированным.

