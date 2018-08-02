Шесть человек погибли в результате беспорядков в Зимбабве после выборов

Шесть человек погибли в результате столкновений военных с протестующими в столице Зимбабве. Об этом в четверг сообщает агентство Франс Пресс. Ранее представители полиции подтверждали гибель трех человек.

Беспорядки в Зимбабве проходят на фоне подсчета голосов на всеобщих выборах. На улицы Хараре вышли противники действующего президента Эммерсона Мнангагви. Как сообщает агентство Reuters, демонстранты поджигали шины и бросали камни в здания. Власти в ответ оправили в столицу военную технику.

Против протестующих применили слезоточивый газ и водяные пушки. Насилие в Хараре осудили в Евросоюзе. Брюссель призвал власти Зимбабве к сдержанности, а демонстрантов – к соблюдению законов.

Столкновения в Хараре начались после того, как местная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты выборов в Национальную ассамблею. Правящая партия получила большинство мест в зимбабвийском парламенте. Официальные итоги выборов президента до сих пор не объявлены. Оппозиция обвиняет власти в том, что они затягивают избирательный процесс с целью подтасовки.