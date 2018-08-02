Заключенному, к которому не пускали врачей, заплатит компенсацию ФСИН

Суд в Чите присудил компенсацию в 70 тысяч рублей заключенному Геннадию Курбанову, к которому не пускали врачей после удаления у него опухоли. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе организации "Зона права".

Адвокаты считают присужденную сумму несоизмеримой со страданиями их подзащитного и собираются обжаловать решение суда. Изначально Курбанов требовал от Федеральной службы исполнения наказаний компенсацию в два миллиона рублей.

По информации "Зоны права", в колонии Курбанов перенес удаление опухоли. После операции заключенного положили в тюремную больницу, где у него началась саркома кости. Курбанов начал жаловаться на боли, за это его поместили в штрафной изолятор и не пускали на осмотр к врачу-онкологу.