СМИ: американец плыл в Китай, но был задержан в России

Российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США. Он приплыл туда на резиновой лодке с Аляски, утверждают российские информагентства.
Русская служба "Би-Би-Си" сообщает, что информацию о задержании американца подтвердили в генконсульстве США во Владивостоке. Представители дипмиссии отметили, что работают над разрешением ситуации в контакте с местными властями.
По данным СМИ, задержанного зовут Мартин Финн. Он якобы хотел уплыть из США в Китай, но попал в Россию.
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