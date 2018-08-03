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СМИ: американец плыл в Китай, но был задержан в России

Российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США. Он приплыл туда на резиновой лодке с Аляски, утверждают российские информагентства.

Русская служба "Би-Би-Си" сообщает, что информацию о задержании американца подтвердили в генконсульстве США во Владивостоке. Представители дипмиссии отметили, что работают над разрешением ситуации в контакте с местными властями.

По данным СМИ, задержанного зовут Мартин Финн. Он якобы хотел уплыть из США в Китай, но попал в Россию.

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