В Симферополе активист поджег себя, протестуя против застройки

В аннексированном Россией Крыму один из активистов, протестующих против возведения микрорайона "Крымская роза" на месте самостроя, поджег себя в центре Симферополя. Об этом сообщает корреспондент сайта "Крым.Реалии", уточняя, что собравшиеся вовремя успели потушить активиста.

В пятницу жители так называемой "поляны протеста" "Стрелковая" пришли к зданию местной администрации и потребовали встречи с властями. Накануне они провели акцию протеста, требуя прекратить строительство забора. По сообщениям "Крым.Реалий", активистов оттеснили полицейские.

Спор между участниками "поляны протеста" "Стрелковая" и местными властями продолжается с прошлого лета. Подконтрольная России администрация готовится к строительству нового района на месте, где крымские татары самовольно возводили дома с 2006 года.

Протестующие уже просили помощи у российских муфтиев, глав российских республик и президента России Владимира Путина.