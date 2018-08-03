В Симферополе активист поджег себя, протестуя против застройки

В аннексированном Россией Крыму один из активистов, протестующих против возведения микрорайона "Крымская роза" на месте самостроя, поджег себя в центре Симферополя. Об этом сообщает корреспондент сайта "Крым.Реалии", уточняя, что собравшиеся вовремя успели потушить активиста.
В пятницу жители так называемой "поляны протеста" "Стрелковая" пришли к зданию местной администрации и потребовали встречи с властями. Накануне они провели акцию протеста, требуя прекратить строительство забора. По сообщениям "Крым.Реалий", активистов оттеснили полицейские.
Спор между участниками "поляны протеста" "Стрелковая" и местными властями продолжается с прошлого лета. Подконтрольная России администрация готовится к строительству нового района на месте, где крымские татары самовольно возводили дома с 2006 года.
Протестующие уже просили помощи у российских муфтиев, глав российских республик и президента России Владимира Путина.
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