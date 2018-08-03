Осуждённый за убийство Юрия Буданова умер в колонии

Уроженец Чечни Юсуп Темерханов, осуждённый за убийство полковника Буданова, скончался в колонии от остановки сердца, сообщила агентству РИА-Новости адвокат Роза Магомедова. По ее словам, добиться освобождения заключенного по болезни защите так и не удалось. О проблемах Темерханова со здоровьем было известно несколько лет назад.

Бывший полковник российской армии Юрий Буданов в 2003 году был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в жестоком убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В январе 2009-го, несмотря на массовые протесты в Чечне, его условно-досрочно освободили.

В июне 2011 года Буданов был застрелен на выходе из нотариальной конторы в Москве. По версии следствия, Юсуп Темерханов выстрелил в него восемь раз. В мае 2013 года его приговорили к 15 годам лишения свободы по статьям об убийстве на почве ненависти и незаконном хранении оружия.