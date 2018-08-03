ФСИН объяснила отказ пустить священника к Олегу Сенцову

Пресс-бюро ФСИН выпустило заявление, в котором объясняются причины отказа пустить священника апостольской православной церкви отца Григория к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему 20-летний срок в российской колонии.

Согласно заявлению, священнослужители приглашаются к заключенным по их просьбе, но "никакой подобной просьбы от осужденного Сенцова к руководству ИК-8 не поступало".

При этом во ФСИН подчеркнули, что у ведомства заключено соглашение о взаимодействии с Русской Православной Церковью и за "ИК-8 закреплен священнослужитель РПЦ отец Максим".

31 июля начальник управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу половник Новиков отказал в посещении Олега Сенцова епископу апостольской православной церкви отцу Григорию (Михнова-Вайтенко). По словам священнослужителя, сначала полковник встретил его крайне любезно – до тех пор, пока не узнал, с кем именно из заключенных он хотел бы встретиться. После этого Новиков изменился в лице и заявил, что не видит целесообразности во встрече. Епископ отметил, что его "попытки воззвать к закону, разуму, совести и милосердию ни к чему не привели".

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая он объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Состояние Сенцова ухудшается с каждым днем, но он неоднократно заявлял, что будет держать голодовку "до конца".