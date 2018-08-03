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Шведский министр обороны назвал "ложными" слова Шойгу

Шведские "Гриппены" над Балтийским морем во время учений НАТО (архивный снимок)

Министр обороны Швеции Петер Хультквист обвинил своего российского коллегу Сергея Шойгу в распространении лживой информации о сотрудничестве скандинавской страны с НАТО. "То, что описывает министр обороны России – это ложь. НАТО не имеет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству", - цитирует Хульквиста издание издание The Local.

Сергей Шойгу, выступая 24 июля на засадании коллегии российского министерства обороны, говорил, что Москва обеспокоена втягиванием Финляндии и Швеции в структуры НАТО. Агентство "Интерфакс" привело слова Шойгу о подписании договора о полноправном участии этих стран в учениях НАТО и использовании натовских систем управления войсками и оружием. Взамен Североатлантический союз якобы получил свободный доступ в воздушное пространство и территориальные воды Финляндии и Швеции.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что "Швеция не связана военными союзами и самостоятельно принимает собственные решения". Он называл высказывание российского министра обороны ложным. Шведский министр отметил, что вход любого иностранного судна или самолета в территориальные воды или воздушное пространство Швеции возможен только после получения специального разрешения.

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