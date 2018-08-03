Сотни жителей Чечни приехали в родовое село Темерханова

Уроженец Чечни Юсуп Темерханов, осужденный за убийство бывшего российского полковника Юрия Буданова, умер в городской больнице Омска от хронических болезней, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального управления ФСИН.

"Он скончался в городской больнице, куда был переведен из больницы ФСИН. Решение о переводе было принято 1 августа, так как его здоровье ухудшилось. У него были хронические проблемы со здоровьем, отчего он и умер",– говорится в сообщении УФСИН. Чем конкретно страдал Темерханов, ведомство не уточняет.

Ранее двоюродный брат заключенного сообщил сайту "Кавказ.Реалии", что Темерханов скончался в тюремной больнице в Омской области при невыясненных обстоятельствах. По его словам, сразу после этапирования в колонию Темерханов почувствовал себя плохо, после чего был госпитализирован.

Темерханов пять лет назад был осужден на 15 лет заключения за убийство Буданова в июне 2011 года. Убитый был российским военным, которого осудили и лишили звания в 2003 году за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В 90-х годах командовал 160-м гвардейским танковым полком, принимавшим участие во Второй чеченской войне. На свободу Буданов вышел спустя шесть лет после приговора.

В июне 2011 года Буданов был застрелен на выходе из нотариальной конторы в Москве. По версии следствия, Юсуп Темерханов выстрелил в него восемь раз. В мае 2013 года его приговорили к 15 годам лишения свободы по статьям об убийстве на почве ненависти и незаконном хранении оружия.